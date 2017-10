Stop doorverkoop te dure tickets

Taylor Swift haalde zich onlangs de woede van haar fans op de hals door hen aan te moedigen extra geld uit te geven aan allerlei zaken om aan concertkaartjes te komen. Fans van de Foo Fighters vergaten op hun beurt hun paspoort mee te nemen naar een concert, waardoor ze niet naar binnen mochten. Controverses rond concertkaartjes halen steeds vaker de media, en vaak begint de ellende bij artiesten die proberen te voorkomen dat hun tickets massaal worden opgekocht en doorverkocht tegen woekerprijzen.

De markt voor doorverkoop van concertkaartjes, secondary ticketing, heeft geleid tot een groot aantal bedrijfjes en sites die slim inspelen op vraag en aanbod en zo grof geld verdienen over de ruggen van concertbezoekers, artiesten en songwriters. Het gaat om flinke bedragen: volgens cijfers van Live Nation werd er wereldwijd door Ticketmaster - de grootste ticketverkoopsite - in 2016 al meer dan 1 miljard dollar opgehaald met secondary ticketing. De exorbitante doorverkoopprijzen zijn voor niemand leuk, behalve voor de handelaren. Muziekliefhebbers zijn de dupe omdat ze veel te veel betalen, artiesten en songwriters willen juist dat liefhebbers naar hun concerten komen en willen zelf kunnen bepalen wat ze voor hun tickets vragen. De prijs kan door de artiest bijvoorbeeld bewust laag zijn gehouden zodat ook mensen met minder geld het concert kunnen bezoeken.

110 procent

In 2010 werd in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat regelt dat tickets niet mogen worden doorverkocht tegen meer dan 110 procent van de originele prijs. Op 10 oktober dit jaar, zeven jaar na het eerste voorstel, wordt het voorstel behandeld in de Eerste Kamer. Let wel: het doorverkopen van tickets wordt niet verboden, alleen het doorverkopen tegen exorbitante prijzen. Mocht je dus ziek worden op de dag dat je naar een concert zou gaan, dan kun je nog steeds je kaartje doorverkopen aan iemand anders.

Dit wetsvoorstel zorgt er wél voor dat het voor tussenhandelaren niet langer lucratief is om kaartjes op te kopen en door te verkopen. Voor artiesten en songwriters (niet altijd één en dezelfde persoon) zou dat gunstig zijn. Het wetsvoorstel is eigenlijk voor iedereen gunstig, behalve voor wie profiteert van de handel. Uit recent onderzoek ('Pop, wat levert het op?') blijkt dat de inkomenspositie van muzikanten en artiesten in Nederland fragiel is. Als een ticket tegen een woekerprijs wordt doorverkocht, gaat er geen cent extra naar de artiest en de songwriter.