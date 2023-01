Stop de ongelijkheid, begrens de rijkdom

Altijd gevaarlijk om anderen met woorden van Jezus om de oren te slaan, voor je het weet gaat het over jezelf. Maar nu er in Nederland een debatje is losgebarsten over een rijkdomsgrens – op een gegeven moment is het gewoon genoeg – kan ik het toch niet laten Mattheus 19 vers 24 te citeren, waar Jezus zegt: ‘Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan’.

Geen nood, zal de rijkaard zeggen, alternatieven genoeg. Dan ga ik wel met mijn privévliegtuig naar het World Economic Forum in Davos. Of ik koop Twitter, om de maatschappelijke en sociale communicatie van de hele wereld naar mijn hand te zetten. Of ik koop een politieke functie, vooral in de VS is dat goed mogelijk, en dat is toch geen onbelangrijk land. Lukt dat niet, dan kan ik mijn vermogen altijd nog inzetten om via anderen macht uit te oefenen, een donatie hier, een denktank daar, een stichting zus, een televisiestation zo, zelfs de filantropie biedt tal van mogelijkheden. En anders is de boot er nog, ter ontspanning.

Juist in een rijk land als Nederland is vermogensongelijkheid extreem groot

Natuurlijk, er zijn rijken, ook superrijken, die hun vermogen inzetten om iets te bereiken voor de wereld, het is niet mijn bedoeling daar smalend over te doen. Maar politiek is het de vraag of het wel goed is zoveel macht bij zo weinig mensen te leggen – democratisch is het niet, eerder willekeur. En moreel is het de vraag of de doordenderende concentratie van vermogen wel recht doet aan de principiële gelijkwaardigheid van alle mensen.

Het wringt, om het zacht uit te drukken, dat 10 procent van de wereldbevolking honger lijdt en tegelijkertijd het gezamenlijk vermogen van ’s werelds miljardairs per dag met 2,5 miljard toeneemt, zoals Oxfam Novib de conferentiegangers in Davos deze week voorhield. En het wringt ook dat in een relatief rijk land als Nederland de vermogensongelijkheid extreem groot is: de rijkste 1 procent bezit een kwart van al het private vermogen, de rijkste 10 procent bezit 61 procent. In 2014 moest je 35 miljoen euro hebben om in de Quote 500 te komen, in 2021 was dat 120 miljoen euro. Bovendien wordt vermogen minder belast dan inkomen; wie werkt draagt meer af aan de samenleving dan wie renteniert, wie erft is beter af dan wie de handen uit de mouwen steekt.

Een plafond van 2,2 miljoen

Al deze scheefgroei is strijdig met het draagvlakbeginsel, zo schreef hoogleraar Ingrid Robeyns in de Volkskrant. Dat beginsel vergt ‘dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, met name als we de planeet voor mensen leefbaar willen houden’. Robeyns is de uitvinder van het ‘limitarisme’, ze stelt voor rijkdom te begrenzen. Uit een onderzoek onder 2500 burgers heeft ze vastgesteld dat een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat een vermogen van 2,2 miljoen euro wel zo’n beetje de grens is waarna meer rijkdom niets wezenlijks meer toevoegt. Dat zou wat Robeyns betreft een plafond kunnen zijn – niet om alles daarboven ‘weg te belasten’, wel om er behoorlijk in te snoeien ten bate van de samenleving.

Ik zie er wel wat in. Het koninkrijk Gods is het niet, maar ik vermoed dat je er best goed van kunt leven.