Stop de import van steenkool uit de Verenigde Staten

Nederland is wereldwijd de grootste importeur van Amerikaanse steenkool. In Nederland gevestigde elektriciteitsbedrijven hebben daarom een unieke verantwoordelijkheid. Zij kunnen de terugtrekking van de VS uit het Akkoord van Parijs door Donald Trump niet alleen veroordelen, maar ook de daad bij het woord voegen en stoppen met de import van Amerikaanse steenkool.

Op 1 juni heeft Trump de deelname aan het akkoord door de VS opgezegd, omdat het slecht zou zijn voor de Amerikaanse economie. Hij is hierdoor aangespoord door binnenlandse politieke belangen, door Republikeinse senatoren, gas-, olie- en vooral kolenbedrijven. Hij offert hiermee de toekomst van de wereld op aan de belofte aan een industrie die gekenmerkt wordt door krimp, faillissementen, milieuschandalen en slechte behandeling van haar werknemers (mijnongelukken, longziekten). In totaal werken er nu in de hele VS nog slechts 51.000 mensen in de kolenmijnbouw. Dit aantal daalt elk jaar door toenemende mechanisering en sluiting van onrendabele mijnen. Het beleid van Trump zal de banen voor mijnwerkers niet terugbrengen, zoals ook Robert Murray (de CEO van Murray Energy) zelf heeft toegegeven. Ter vergelijking: in de VS werken nu al meer dan 360.00 mensen in de duurzame energie-industrie.

Gelukkig zien we dat vele staten, steden en bedrijven het gat willen en zullen vullen dat de Amerikaanse federale regering met de terugtrekking uit het Akkoord van Parijs achterlaat. Echter, de 22 Republikeinse senatoren die de president opriepen om deelname aan het akkoord op te zeggen, representeren de belangrijkste kolenproducerende staten. Zij hebben de afgelopen jaren meer dan 10 miljoen dollar aan campagnebijdragen ontvangen van de kolenindustrie (onder meer Murray Energy, Peabody, Arch Coal, Alpha Natural Resources). Deze bedrijven hebben instemmend gereageerd op het besluit.

Elek­tri­ci­teits­be­drij­ven betalen mee aan de cam­pag­ne­bij­dra­gen en dragen hierdoor indirect me­de­ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het besluit van Trump

Nu Trump zich distantieert van het Akkoord van Parijs is het van belang dit niet alleen politiek te veroordelen, maar ook economisch: juist daar waar Trump zijn argumenten op zou baseren. Europa is de grootste exportbestemming van Amerikaanse steenkool. En met 12 miljoen ton in 2015 is Nederland de grootste importeur van Amerikaanse steenkool ter wereld. De steenkool komt uit de staten van de 22 senatoren. Van de 12 miljoen ton gaat 8 miljoen ton naar elektriciteitsproductie. Hiermee importeert Nederland 30 procent van alle door de VS geëxporteerde steenkool voor elektriciteitsopwekking. Dit maakt Nederland een klant van formaat van Amerikaanse steenkool. De steenkool gaat naar de vijf kolencentrales die Nederland telt. 8 miljoen ton komt overeen met een waarde van bijna 200 miljoen dollar. Dit is een groot bedrag voor een industrie waarvan de helft van de productie voor rekening komt van bedrijven die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

Unieke verantwoordelijkheid In Nederland gevestigde elektriciteitsbedrijven met kolencentrales (Uniper, Nuon, Essent, Engie) moeten overwegen juist nu te stoppen met de import van Amerikaanse steenkool, als een duidelijk signaal aan de 22 senatoren en de grote kolenbedrijven. Door de aankoop van deze steenkool ondersteunen de elektriciteitsproducenten niet alleen de mijnbouwbedrijven in de VS, ze betalen mee aan de campagnebijdragen en dragen hierdoor indirect medeverantwoordelijkheid voor het besluit van Trump. Deze bedrijven hebben op dit historisch moment een unieke verantwoordelijkheid. Zij moeten hun economische slagkracht gebruiken om duidelijk te maken dat dit besluit aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat, daar waar het de Trump-regering en de 22 senatoren het hardst raakt: in de portemonnee.

