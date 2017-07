Stop de export van Nederlandse kindermisbruikers

Cees wil seks met een kind. En niet één keer met één kind, maar meerdere keren met één of met meerdere kinderen tegelijk. In Nederland is dat moeilijk, want van Cees is hier bekend dat hij een kindermisbruiker is. Hij wordt in eigen land grondig gemonitord. Maar niets of niemand staat hem in de weg wanneer hij een vliegticket koopt, naar de douane zwaait en naar een arm land reist waar kinderen te koop worden aangeboden om er de gekste dingen mee te doen. Dus vliegt hij naar Cambodja. Net als Bas. Cees begint daar een school, Bas een weeshuis. Er zijn maatregelen nodig om activiteiten zoals die van Cees en Bas te voorkomen.

Deze mensen reizen moeiteloos over de wereld op zoek naar de beste plek om kinderen seksueel te misbruiken

Net als Cees en Bas reizen elk jaar Nederlanders stilletjes en ongezien naar arme landen om daar kinderen te misbruiken. Dat maakt Nederland verantwoordelijk voor een kwalijk exportproduct: de kindermisbruiker. We kunnen hen stoppen. Niet allemaal misschien, maar de meest beruchte zeker wel.

Verleden Bas en Cees bestaan echt. Bas R. werd in Nederland veroordeeld voor het misbruiken van kinderen en kon vervolgens in Cambodja een weeshuis oprichten waar hij kinderen misbruikte. Bij Cees C. was het andersom: hij werd in Cambodja gepakt omdat hij de leerlingen van zijn school misbruikte, zat een gevangenisstraf uit, mocht nooit meer Cambodja in en ging daarom vrolijk naar Vietnam. Op dit moment is hij weer in Nederland en is hij ook hier tegen de lamp gelopen, dit keer voor het bezit van kinderporno. Deze kindermisbruikers reizen moeiteloos over de wereld op zoek naar de beste plek om kinderen seksueel te misbruiken. Meestal komen ze dan terecht in arme landen op het zuidelijk halfrond. Het opvallende is dat hun verleden nooit meereist. Zodra ze de grens over zijn, valt de last van eerdere veroordelingen van hun schouders. Toen Bas R. de papieren indiende om een school te beginnen in Cambodja, vroeg niemand hem een Verklaring Omtrent het Gedrag. Toen Cees C. in Nederland werd veroordeeld voor het bezit van kinderporno, telde zijn veroordeling in Cambodja niet mee.

Aantekening in paspoort We moeten voorkomen dat veroordeelde zedendelinquenten onbelemmerd gaan reizen. Dat kan op meerdere manieren. We kunnen hun reisgedrag monitoren, hen op een speciale lijst van Interpol zetten, een reisbeperking opleggen naar bepaalde landen, hun paspoort intrekken, hen levenslang monitoren of een aantekening in hun paspoort plaatsen. Die laatste twee opties vindt Terre des Hommes het meest interessant. Het paspoort is een universeel document. Er wordt altijd naar gevraagd, ook door een buitenlandse overheidsinstantie wanneer je bijvoorbeeld een school of weeshuis wilt beginnen, of door een buitenlandse hulporganisatie als je je daar aanmeldt als vrijwilliger. Vertoont jouw paspoort een aantekening betreffende seksueel misbruik van kinderen, dan kunnen de autoriteiten besluiten geen vergunning te verlenen. Een andere optie is het levenslang monitoren van een kindermisbruiker. Hierdoor vermindert de kans op herhaling met zeventig procent volgens hoogleraar klinische forensische psychologie Stefan Bogaerts van de Universiteit Tilburg. Bovendien bescherm je de kindermisbruiker tegen zichzelf.

Wantrouwen In ontwikkelingslanden springen particuliere initiatieven vaak als paddestoelen uit de grond. De school van Cees C. werd gesponsord door goedbedoelende donateurs in Nederland. Wellicht is het lastig om als particulier te checken of iemand in het buitenland zich schuldig maakt aan seksueel misbruik van kinderen, maar een gezond wantrouwen kan nooit kwaad. Sturen wij deze mannen bewust naar het buitenland? In feite wel. Terre des Hommes adviseert overigens terughoudend te zijn met het sponsoren van particuliere kinderprojecten in het buitenland. De veiligheid van kinderen is niet altijd gegarandeerd, soms door een gebrek aan deskundigheid, maar soms ook door puur boze opzet. Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties krijgen regelmatig te maken met vrijwilligers die zich willen inzetten voor projecten in het buitenland. Soms blijken er onder deze barmhartige en altruïstische hulpverleners misbruikers schuil te gaan die de kinderprojecten doelbewust uitkiezen. Of ze dienen zelf een projectvoorstel in, dat ze onder de vlag van zo'n organisatie willen uitvoeren. Terre des Hommes pleit voor het verplicht overleggen van een internationale Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij het aanstellen van dergelijke vrijwilligers of projectinitiators.

Exportproduct Waarom ziet Terre des Hommes de kindermisbruiker als Nederlands exportproduct? Sturen wij deze mannen bewust naar het buitenland? In feite wel. We monitoren hen zorgvuldig in eigen land, maar sluiten de ogen als zij een buitenlandse reis boeken om elders datgene te doen wat zij in eigen land vanwege streng toezicht nauwelijks nog kunnen. En dat is kwalijk. Terre des Hommes pleit ervoor veroordeelde kindermisbruikers niet meer zo makkelijk te laten vertrekken. En indien er sprake is van kindermisbruik in het buitenland, dan zou er intensieve ondersteuning van de Nederlandse overheid moeten zijn voor de politie en justitie daar. Is iemand veroordeeld voor kindermisbruik in het buitenland, dan zou zo'n uitspraak ook mee moeten tellen bij eventuele strafzaken in Nederland. We moeten kindermisbruikers altijd en overal de pas afsnijden. Of het nu gaat om Nederlandse, Cambodjaanse, Braziliaanse of Keniaanse kinderen, ze mogen geen van allen worden getraumatiseerd door internationaal actieve kindermisbruikers. Traumaverwerking na seksueel misbruik is voor een kind in Cambodja of Vietnam net zo zwaar als voor een kind in Nederland. Er zijn genoeg barricades op te werpen om dat leed te voorkomen. Nederland mag ook hierbij best eens voorop gaan lopen.

