Stigma is in de psychiatrie een sluipmoordenaar

Zo’n 1 tot 2 procent van de Nederlanders is manisch depressief of bipolair. De kans is zeer groot dat ­iemand in je kennissenkring ermee te kampen heeft. Toch weet bijna niemand wie dit is. Dat een mens zwarte dagen afwisselt met opvallend energieke periodes, wordt veelal niet herkend als een ­bipolaire stoornis. Zowel degenen zelf als hun omgeving zien het niet als iets waarvoor psychiatrische hulp nodig is. Het leed wordt eenzaam gedragen. De omgeving is een machteloze toeschouwer.

Iedereen heeft weleens gehoord van de pieken en dalen van kunstenaars, artiesten en schrijvers als Vincent van Gogh, Kurt Cobain, Antonie Kamerling, Brooke Shields en Joost Zwagerman. Het lijkt ‘mediageniek’, waarbij het ook geromantiseerd kan worden zodat er een idee ontstaat dat depressie, manie en psychose voeding geven aan hoogbegaafde creativiteit. In werkelijkheid gaat bipolariteit vooral samen met schaamte en zelfstigma.

Psychische klachten raken tot in het diepst wie je bent

Het is een ziekte die heel eenzaam kan maken, zie ik dagelijks in mijn praktijk. Niemand wil iets mankeren, maar psychische klachten raken tot in het diepst wie je bent. Slechts weinigen spreken openlijk over hun diagnose. Iemand met stemmingswisselingen kan niet altijd rekenen op begrip en compassie van de samenleving. Werkgevers rekenen soms genadeloos af met mensen met een psychiatrisch verleden. Het wordt gezien als teken van persoonlijke zwakte. Daarom vragen mensen vaak te laat hulp. Suïcide is in deze groep een belangrijke doodsoorzaak. Het stigma dat rust op bipolariteit is een silent killer.

Dit moet echt veranderen. In mijn spreekkamer valt op dat ook mensen met wie het nu goed gaat niet open zijn over hun eerdere episodes en opnames. En als ze het niet zelf kunnen vertellen, leert de ander niet hoe ernaar te luisteren. Deze mistigheid is het slechtst denkbare scenario. Door gezamenlijk het stigma rond psychische klachten te doorbreken, kunnen we het leven van hen die eraan lijden draaglijker maken, of zelfs redden.

Het doorbreken van de stilte was de reden om Koorddansers, leven met een bipolaire stoornis te maken. Patiënten zijn in dit fotoboek open over hun aandoening, wat het hopelijk bespreekbaarder maakt. Zou het ons lukken om te vragen hoe het echt gaat met de ander, als we weten dat we daarmee het verschil maken tussen eenzaam afglijden en de hand reiken?

Putten uit corona-ervaring

Tijdens de covidpandemie en haar social distancing hebben we allemaal gevoelens van uitzichtloosheid, doelloosheid en eenzaamheid ervaren. Uit onderzoek is gebleken dat mensen zonder psychiatrische diag­nose kampen met dezelfde toename aan psychische klachten als zij die wel een diagnose hebben. Empathie met iemand die psychische klachten heeft, kan nu meer geput worden uit eigen ervaringen.

Pre-pandemie-eenzaamheid bleek de beste voorspeller voor een toename aan psychische klachten tijdens de lockdown. Dus nu, meer dan ooit, blijkt het kunnen delen van je zorgen te beschermen tegen gevoelens van somberheid en angst.

Elke keer als ik een nieuwe patiënt spreek, blijken er allang klachten te zijn. Patiënten hopen meestal dat het vanzelf overgaat, of in ieder geval zonder hulp van buren, vrienden, familie of de ggz. Mensen komen niet graag naar de ggz. De huidige wachtlijsten geven hun ook niet het gevoel van: Wees welkom, hier gaan wij jou helpen.

De ggz lijkt eerder een black box, niemand weet precies hoe je erin kan komen, wat er met je gebeurt en hoe je er weer uitkomt. Dat onlangs de wachtlijsten van instellingen openbaar zijn gemaakt, is een belangrijke eerste stap naar een transparante behandelplek waar mensen welkom zijn en in en uit kunnen ­lopen om beter te worden. Als ggz-professionals bovendien open zijn over hun werkwijze en behandelaanbod, geven zij het juiste voorbeeld: psychische klachten zijn bespreekbaar, ook met buren, vrienden, familie en werkgever. Dat besef redt levens.

Annemiek Dols publiceerde met Moniek van Dijk en Carla Kogelman bij uitgeverij Boom onlangs Koorddansers, leven met een bipolaire stoornis

