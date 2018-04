Stiekem hoop ik dat de rechter Shell tot een koerswijziging dwingt

Redacteur Jelmer Mommers, die zich compleet heeft vastgebeten in Shell, citeerde uit 38 documenten, al dan niet vertrouwelijk, die aantonen dat het bedrijf al sinds 1986 weet dat het de klimaatverandering aanjaagt. “Sommige stukken van de aarde zullen mogelijk onbewoonbaar worden”, heette het in een eigen wetenschappelijke studie.

Lees verder na de advertentie

Die kennis leidde niet tot de koerswijziging die je zou verwachten, integendeel: Shell werkte via verschillende organisaties van de oliebranche jarenlang mee aan het zaaien van twijfel, om maar door te kunnen gaan met de winning van fossiele brandstoffen. Daar is eerder over geschreven, ook op deze plek, maar Mommers laat nu ook zien dat Shell zich bewust was van het maatschappelijke risico dat ze nam.

Een onderneming als Shell, die zegt zich te gedragen ‘als ver­ant­woor­de­lij­ke burger van de samenleving’, heeft simpelweg geen zelfstandige moraal

Om een beetje voeling te houden met de toestand in de wereld, heeft Shell – dat qua begroting niet onderdoet voor een middelgroot land – een scenario-afdeling die probeert vooruit te denken. Daar kwam men in 1998 tot de gedachte dat de olie-industrie wel eens net zo onder vuur kon komen te liggen als de collega’s van de tabak. Na een serie ‘gewelddadige stormen’, zo fantaseerde men, zouden non-gouvernementele organisaties in 2010 ‘een gezamenlijke rechtszaak beginnen tegen de overheid en de olie- en gasindustrie omdat zij negeren wat wetenschappers (inclusief hun eigen) al jaren zeggen: dat er iets gedaan moet worden’.