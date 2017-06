Steuntje in de rug? Armoedeval voorkom je niet met eenmalig 50 euro

Dat laatste zal niemand betwisten. Het verschijnsel wordt vaak aangeduid als de ‘armoedeval’: de voormalige bijstandsmoeder krijgt dan weliswaar een hoger bruto inkomen wanneer ze een baan bemachtigt, maar ze kan minder aanspraak doen op sociale regelingen en moet ook gaan betalen voor bijvoorbeeld kinderopvang. Ook al is werk meer dan enkel geld verdienen en ook al zal de ex-bijstandsmoeder na een paar jaar beter gaan verdienen, die eerste inkomensdaling is ongewenst en niet bepaald een stimulans voor anderen in de bijstand.

Het voorbeeld van de alleenstaande moeder is enigszins retorisch gekozen, want andere bijstandsklanten gaan er juist op vooruit als ze gaan werken. Daarom bevreemdt het dat Leefbaar direct alle 46.000 Rotterdammers met een minimumloon die 50 euro wil geven.

Gemeenteraadsverkiezingen

Het moment waarop de Rotterdamse partij dit voorstel doet, is opmerkelijk. Het probleem is al jaren oud. De gemeenteraadsverkiezingen zijn over negen maanden en met het Rotterdamse debuut van de PVV wordt het een spannende strijd. De scepticus zou zeggen: dit voorstel is inderdaad een steuntje in de rug - alleen niet voor minima in de Maasstad maar voor Leefbaar zelf. De oppositie in Rotterdam was er dan ook als de kippen bij en sprak van ‘het kopen van stemmen’.

Maar zoals gezegd, dit voorstel raakt wel degelijk een belangrijk probleem. Is het daarvoor ook de oplossing? Allerminst. Eenmalig 50 euro zet nauwelijks zoden aan de dijk bij een groep met een maandinkomen van rond de 1500 euro. Dat wordt een jaar lang opgehoogd met 4 euro. En zoals de Leidse hoogleraar Koen Caminada al becijferde in deze krant: het circus dat de gemeente zal moeten optuigen om het bedrag bij de juiste mensen te laten komen, zal minstens even duur zijn als de uitkering zelf.

Daarmee komen we al snel op een bedrag van 5 miljoen euro. Daarmee kan een gemeente als Rotterdam ongetwijfeld zinniger zaken uitvoeren. Neem verbetering van voorzieningen waarvoor minima minder geld hoeven te betalen dan andere Rotterdammers. Daarvan profiteren werkende mensen op minimumniveau en mensen in de bijstand. Echte inkomenspolitiek is dat niet. Laten we niet vergeten dat dat beleid nu eenmaal is voorbehouden aan Den Haag. Het voorstel van Leefbaar Rotterdam toont alleen maar aan, dat dit het beste zo kan blijven.

