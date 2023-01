Steun voor ‘vrijheidslievende Iraniërs’

Onconventioneel en hartverwarmend is het initiatief van tien fractievoorzitters uit de Tweede Kamer als uiting van solidariteit met het onderdrukte volk in Iran. Gisteren in de Volkskrant verscheen in een opiniebijdrage een oproep van hun hand onder de kop ‘Steun de demonstranten in Iran en zet de Revolutionaire Garde op terreurlijst’. Ik kan me geen dergelijke stap herinneren die zowel alle regeringspartijen als enkele fracties van de linkse en rechtse oppositie (GroenLinks, PvdA, SP, SGP, Denk, JA21) in een gezamenlijke tekst verenigt.

De tien fractievoorzitters vragen van Nederland en de EU een onvoorwaardelijke uiting van solidariteit met de ‘vrijheidslievende Iraniërs’ die slachtoffer zijn van de repressie van het Iraanse regime. ‘Vanuit vrije landen zoals het onze moeten wij hun stem zijn’. Ook vragen de ondertekenaars om sancties tegen ‘specifieke personen uit het Iraanse regime en hun naaste familieleden’, zoals het geval is tegen Russische oligarchen.

Beledigende en ongepaste spotprenten

Dat de naam van de fractievoorzitter van Forum (voor Democratie) bij die ondertekenaars ontbreekt, is niet verbazingwekkend. Het extreemrechtse en Poetingezinde Forum was al de enige partij die onlangs tegen een Kamermotie stemde in dezelfde geest als de oproep. Iran is in de oorlog met Oekraïne de trouwe bondgenoot van Poetin. En met de weigering de oproep te ondertekenen, blijkt dat Forum niets anders is dan een steunpilaar in Nederland voor Poetins handlanger ayatollah Khamenei.

Dat ook de naam van Wilders bij de oproep van de fractievoorzitters ontbreekt, is op zijn zachtst gezegd niet fraai van de kant van de grootste oppositiepartij in de Kamer. De kiezers van de PVV mogen best bij hun idool verhaal halen en zich afvragen hoe dit kon gebeuren. Komt het door het feit dat de oproep in de linkse Volkskrant werd geplaatst? Of dat Wilders tegen sancties tegen Iraanse rijkaards en politici is, zoals hij dat ook is tegen Russische oligarchen? Ondanks dat hij de agressie van de Russische federatie heeft veroordeeld, is wellicht de bewondering die Wilders in het verleden voor Poetin etaleerde niet helemaal verdwenen.

Het goede nieuws over Iran kwam deze week uit Parijs. In december scheef het blad Charlie Hebdo (waarvan bijna de voltallige redactie in 2015 door twee jihadisten werd uitgeroeid) een speciale prijsvraag voor cartoons over de Iraanse ayatollah Khamenei uit. Het blad kreeg driehonderd cartoons ingestuurd, waarvan de beste woensdag werden gepubliceerd. Het goede nieuws is dat deze publicatie het Iraanse regime in woede deed ontsteken. De Franse ambassadeur in Teheran is op het matje geroepen, een Frans instituut werd gedwongen te sluiten en het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken spreekt in een tweet van ‘beledigende en ongepaste spotprenten tegen onze religieuze leider’. Charlie is ook het doelwit geweest van een cyberaanval. Misschien kunnen ook Nederlandse dagbladen hun solidariteit met ‘vrijheidslievende Iraniërs’ nu tonen: door enkele van die cartoons op een volle pagina te publiceren.

