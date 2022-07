Steun PvdA voor achterhaald Ceta-verdrag is niet uit te leggen

Van handelsverdrag Ceta profiteren vooral multinationals. De PvdA zou daarom in de Eerste Kamer tegen moeten stemmen en het verdrag zo naar de prullenmand verwijzen, vinden senator Henriëtte Prast en Tweede-Kamerlid Christine Teunissen, beiden van de Partij voor de Dieren.

De PvdA zegt te strijden tegen de doorgeschoten macht van multinationals, voor klimaatrechtvaardigheid, voor natuurinclusieve landbouw en een nieuw perspectief voor boeren. Dat wordt allemaal ondermijnd door Ceta, het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada, waar de Eerste Kamer dinsdag over stemt. Een rode partij met een groene toekomst zou niet eens moeten twijfelen over een tegenstem. Maar toen ze de handelsminister leverde - Lilianne Ploumen - was ze vóór, in het Europees Parlement stemde ze blanco, twee jaar geleden in de Tweede Kamer stemde ze tegen. En nu, begin juli, lijkt de Eerste Kamerfractie van de sociaaldemocraten Ceta definitief aan een meerderheid te gaan helpen.

“Als je met Canada al geen handelsverdrag kunt sluiten, met wie dan nog wel?”, is het mantra van CDA, VVD en D66. “Onze bevrijders van 77 jaar geleden”, brengt Mark Rutte graag in herinnering. De beste reden om het Ceta-verdrag te ratificeren ligt blijkbaar in een ver verleden. Want waarom is zelfs een verdrag met onze bevrijders niet eerlijk, groen en democratisch?

Terug in de tijd

De wereld is ingrijpend veranderd sinds 2009, toen de onderhandelingen over Ceta begonnen. In 2015 kwam het Klimaatakkoord van Parijs. We kregen een coronapandemie die liet zien dat een te grote afhankelijkheid van internationale handelsketens ons kwetsbaar maakt voor grote tekorten. We werden ons bovendien extra bewust van het gevaar van de verspreiding van zogenaamde zoönosen, ziekten die overspringen van dier op mens. Dat risico geldt juist voor Nederland met zijn grote havens en een enorme bio-industrie.

Betere samenwerking met Canada en andere bondgenoten zou moeten draaien om strengere regulering van machtige multinationals, om daadkrachtige klimaatactie en om handelsketens die niet de laagste prijs centraal stellen, maar weerbare economieën, duurzame ontwikkeling en bescherming van mensenrechten. Ceta staat daar haaks op, met Ceta gaan we terug in de tijd.

Consumenten, boeren, ontwikkelingsorganisaties, milieu- en dierenbeschermers, de vakbeweging, juristen en wetenschappers waarschuwen allemaal voor het gevaarlijke claimsysteem van Ceta. Nederland weet hier alles van. Energiebedrijven RWE en Uniper dienden miljardenclaims tegen Nederland in, omdat we besloten te stoppen met steenkool. Dat kon via het Energy Charter Treaty, een verdrag dat eenzelfde claimsysteem als Ceta heeft. Bedrijven krijgen op deze manier meer bescherming, grotere winstkansen en vaak hogere compensatie dan via ons nationale recht. Dat is ook oneerlijk voor binnenlandse bedrijven, die niet diezelfde bescherming krijgen. Vanwege de claimclausule vroeg de Tweede Kamer, inclusief de PvdA, het kabinet afgelopen week uit het Energy Charter Treaty te stappen.

PvdA in Tweede Kamer tegen Ceta

Eerder stemde de voltallige oppositie in de Tweede Kamer tegen Ceta, ook de PvdA. Maar Ruud Koole, de woordvoerder van de PvdA in de Eerste Kamer, liet meteen weten een ‘eigen afweging’ te maken. Ministers en eurocommissarissen roken vervolgens hun kans. Ze doen er nu alles aan de PvdA over de streep te trekken, bijvoorbeeld door een meldpunt op te zetten voor klachten over mensenrechten, arbeidsrechten en de duurzaamheidsafspraken in handelsverdragen. Alleen is dat meldpunt een doekje voor het bloeden. Want dit soort afspraken zijn nauwelijks aanwezig in Ceta en niet afdwingbaar. En aan het na jaren uitonderhandelde Ceta verandert echt geen letter meer. Een fopspeen.

Terwijl zowel de PvdA als JA21 nog geen kleur hebben durven te bekennen in de Eerste Kamer, steunden hun partijgenoten in de Tweede Kamer deze week een motie vóór intrekking van Ceta. Een duidelijk signaal naar hun Eerste Kamerfracties. De PvdA moet nu kiezen: loodsen ze een achterhaald en ondemocratisch verdrag door het Parlement? Of laten ze Ceta sneuvelen, om eindelijk de weg vrij te maken voor een groen, eerlijk en democratisch handelsbeleid? Waarschijnlijk zouden ook GroenLinks’ers het erg op prijs stellen als hun fusieverloofde dit fossiele verdrag niet aan een meerderheid zou helpen.

Henriëtte Prast Eerste Kamerlid Partij voor de Dieren Christine Teunissen Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

