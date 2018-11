Steun aan het gezin Tamrazyan is prima, maar het kan ook anders

Menselijkheid Lees verder na de advertentie Zondags in de kerk luisteren naar de 'tien regels voor het leven' mag naar ons idee niet losstaan van keuzes op de andere dagen van de week. Dit kerkasiel betekent voor ons opkomen voor de rechten van het kind. Het is geen actie tegen de overheid, maar vooral een pleidooi voor menselijkheid, dat brede steun verdient.

Evert en Gusta de Jong, Linschoten

Vijf jaar In zowel de Talmoed als in de Koran kunnen we lezen: 'Wie één mens redt, redt een hele wereld'. Het is ethiek van rechtvaardigheid en barmhartigheid. De asielprocedure in Nederland moet in die zin worden aangepast dat de duur niet langer dan vijf jaar mag zijn. Dan is terugkeer nog menswaardig. Bovenal mogen kinderen nooit de dupe worden van de fouten van de ouders. Zolang de overheid zich het belang van individuele mensen niet voldoende aantrekt, ben ik er trots op dat kerken in ons land zich inzetten voor mensen die dreigen te worden uitgezet.

Kees Kruijswijk Jansen, Baarn

Verlaat de kerk Welke Nederlandse christelijke gezinnen willen deze kinderen en ouders adopteren opdat ze nooit gebruik hoeven te maken van allerlei voorzieningen in dit land tot de kinderen volwassen zijn en hun eigen brood kunnen verdienen? Er zijn vast voldoende christelijke gezinnen die garant willen staan voor deze ouders en hun kinderen. Indien dit niet het geval is, verlaat de kerk en laat de politiek aan het woord.

Margriet Janssen, Bilthoven

Puzzelen over regels Voor het eerst sedert jaren maak ik weer regelmatig een kerkdienst mee en schuif ik aan bij de dienst in de Bethelkerk. Ik doe dat omdat het gaat om een streven naar een echt pardon voor kinderen. De kinderen Tamrazyan horen hier en dienen niet mishandeld te worden. De politiek is aan zet en kan eventueel mensen raadplegen uit de kerkelijke traditie, waarin al eeuwenlang geoefend is in puzzelen over regels en hoe die beter kunnen als zij onrechtvaardig blijken.

Johan. D. van der Toorn, 's-Gravenhage

PKN hou je erbuiten Juist omdat wetten maken mensenwerk is met alle gevolgen van dien, moeten kerken zich daar buiten houden. Het gevaar is groot dat kerkleden elkaar de maat gaan nemen: wie is er goed en wie is er fout. De kerk hoort aan iedereen die daar behoefte aan heeft, onderdak te bieden, ook aan de mensen die de wetten maken en ze trachten uit te voeren, ook aan de Klazen Dijkhoff.

Jan Heijmans, Utrecht

Politieke doelen Ik denk dat deze marathon-kerkdiensten zich ook moeilijk verdragen met de benaming Eredienst. Het gaat in de Bethelkerk niet zozeer om de eer van God, maar meer om het bereiken van politieke doelen.

Jan van Bruggen, Nuenen

Humaner Het is niet uit te drukken hoe blij ik ben met de estafettediensten die gehouden worden in Den Haag ten behoeve van gezin Tamrazyan en voor een humaner toegepast kinderpardon.

Gerarda Knibbe, Castricum Elk weekend stelt de opinieredactie een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.



