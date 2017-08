Stereotypering kan je de kop kosten

Natuurlijk was het me opgevallen dat het krachthonk Dafne meer spierballen had bezorgd en dus een ietsjepietsje mannelijker aanzien. (Maar bevestigt deze zin niet te veel een stereotype?)

Maar hemeltje, wat een elegantie, wat een soepelheid in haar loop! Haar lichaamsexpressie leek veel op een opera van Puccini op een zomeravond in het Italiaanse Torre del Lago. Zo vrouwelijk! Met haar hielen, bij iedere pas, perfect kloppend tegen haar gespierde billen (maar is dit niet al te seksistisch beschreven?).

Mannelijke sprinters zijn vaak niets meer dan een samengebalde hypertrofie van spieren die de grond met hamerslagen laten dreunen. Ze ontberen op de atletiekbaan de sierlijkheid en het cachet van de vrouwelijke wervelwinden van de sprint. Ho, ho, stop de persen, nu gaat het helemaal de verkeerde kant op.

Men zal mijn semantische voor­zich­tig­heid misschien gekunsteld vinden

Ongemerkt ben ik hier stereotyperend bezig. In het huidige gendertijdperk kan dat je de kop kosten. Ik had me voorgenomen om uiterst voorzichtig te zijn met het benadrukken van de biologische kloof tussen mannen en vrouwen en me er in de vakantie op voorbereid om me in genderneutraliteit te bekwamen. ‘Dames en heren’ roepen probeerde ik af te leren en ik oefende met ‘beste wezens’, wat ook voor dieren, planten en bacteriën niet discriminatoir hoeft te zijn.

En ik besloot naar de finale van het EK mensvoetbal te kijken, waarin Oranje van Denemarken won. Ik zei ook tegen medekijkster Geliefde dat ik niet alleen sportief, maar ook esthetisch van die finale had genoten: al die prachtige blonde paardenstaarten vliegend over het gras. Het kwam me op een berisping van mevrouw Ephi te staan: “Naar mensvoetbal moet je wel met een genderneutrale blik kijken, hè!” Ik bloosde.

Genderneutrale pispot Gelukkig en opgelucht las ik in een bijdrage van Linda Duits, sociaal wetenschapper op het gebied van gender en seksualiteit, dat we allang allemaal in de pas lopen: ‘Genderneutraliteit wordt afgedaan als culturele gekkigheid, maar u had thuis allang een genderneutrale wc.’ Ik wil zelfs verder gaan. In 1965 woonden we in een huis met een buitentoilet. In de winteravonden waren die 25 meters in de kou geen sinecure. Ons gezin gebruikte daarom binnenshuis een po. Dus meer dan vijftig jaar geleden bezaten we thuis al een genderneutrale pispot. Men zal mijn semantische voorzichtigheid met het onderwerp gender misschien gekunsteld vinden. Maar het ontslag van ingenieur James Damore door Google bewijst het tegendeel. Damore schreef een ‘gendermemo’ waarin hij, volgens eigen inzicht, de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen benadrukte. Uitgebonjourd. Hoe progressiever en linkser je werkomgeving, hoe intoleranter en fascistoïder de oekazes die je vrije mening dienen te vermoorden. Daarom, dames en heren en neutralen, een prettige dag verder en tot donderdag. Lees meer van columnist Sylvain Ephimenco

