Stemmen over de grens is een leuk idee

Daarmee zou je als Nederlander straks in theorie ook op een Griek of een Belg kunnen stemmen voor het Europees Parlement. Dit soort zetels zouden bovenop de ruim 700 zetels komen die we in Europa nu langs nationale lijnen na verkiezingen verdelen.

Het idee is niet jong, maar is opnieuw gaan leven doordat de Britse parlementszetels na de Brexit ineens vrijkomen, én doordat de Franse president Macron zich vol vuur achter dit idee heeft geschaard. En het klinkt ook logisch: willen we een echte Europese politieke cultuur bevorderen, dan vereist dat ook volbloed Europese politici. Dit hoeven niet per se sterk Europa-gezinde kandidaten te zijn, zoals tegenstanders van het plan vrezen. Ook eurokritische geluiden kunnen zo op een breder podium gehoord worden.

Voor het Europees Parlement is dit een volgende stap naar meer invloed. Eerder introduceerde het parlement de ‘Spitzenkandidaten’, een manier om de keus van de voorzitter van de Europese Commissie (voorheen een achterkamerbesluit van de nationale regeringsleiders) sterk te beïnvloeden door een verkiezing. Veel aandacht kreeg het niet, maar nieuw was het wel. De Spitzenkandidaten, meest leiders van de grote Europese partijfracties, gingen met elkaar in debat. De fractie van Luxemburger Juncker werd de grootste, en hij werd vervolgens de huidige commissievoorzitter.