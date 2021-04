Stemmen op Baudet of Wilders, dat is pas identiteitspolitiek

FvD en PVV werpen zich op als beschermers van de Nederlandse identiteit te beschermen, terwijl ze identiteitspolitiek verafschuwen. Is dat dan geen identiteitspolitiek? Waarbij het negeren van mede-landgenoten bovendien volledig is geoorloofd, kritiseert Iris Bakhtiari, student Internationale Betrekkingen aan de RUG.

De weken voor de verkiezingen vloog de term ‘identiteitspolitiek’ iedereen om de oren. Of het nou ging om de campagne ‘Stem op een Vrouw’, de stelling dat Bij1 haar kandidatenlijst heeft gekozen op ‘afkomst’, of om de uitspraak dat het tegenwoordig niet meer draait om kwaliteit, enkel om diversiteit, de discussie laaide in ieder geval hevig op.

De hardste tegengeluiden kwamen van de wat rechtsere partijen en hun aanhangers. De duidelijke oppositie tegen identiteitspolitiek ging vanuit deze kant vaak gepaard met de neiging om juist de Nederlandse identiteit zo fel mogelijk te beschermen. Simone Kersenboom, nummer 5 op de lijst van Forum voor Democratie, is hier een onbetwistbaar voorbeeld van. Behalve dat Kersenboom op de kandidatenlijst schrijft dat zij zich graag inzet voor het behoud van onze schitterende Nederlandse identiteit, is ze ook van plan hard aan de slag te gaan om identiteitspolitiek te bestrijden. Maar dat terzijde.

Onwetend, en misschien zelfs onverschillig

Forum voor Democratie behaalde een enorme winst, en dat is niet in het minst te danken aan de anti-coronacampagne van de heer Baudet. Enorme aantallen Nederlanders bewogen zich naar het stembureau om hun steun voor Thierry, en daarnaast voor Geert Wilders, te betuigen – samen goed voor zo’n 25 zetels. Onder deze kiezers zijn vaak de mensen die het hardst tegen de, door hen zo genoemde identiteitspolitiek hadden staan roepen, maar hier toch massaal gebruik van hebben gemaakt. Onwetend, en misschien zelfs onverschillig over de mate waarin hun eigen identiteit deze keuze grotendeels bepaald had - en daarnaast verblind door korte-termijnresultaten - gingen ruim 1.7 miljoen Nederlanders het stemhokje in zonder aan de gevolgen van hun stemkeuze te denken.

Zij hoefden namelijk niet bang te zijn dat zij door het stemmen hun eigen stemrecht zouden afnemen - de meesten van hen waren niet in het bezit van een dubbele nationaliteit. Zij hoefden geen rekening te houden met de gevolgen die stemmen op deze partijen zouden hebben voor hun baankansen of woongelegenheid, laat staan hun mate van acceptatie in onze maatschappij.

Deze stemmers hadden duidelijk geen probleem met het feit dat hun veiligheid als vrouw (of die van hun moeder of dochter) beter gewaarborgd wordt wanneer de dader een Marokkaanse, Turkse of een andere allochtone achtergrond heeft. En dat wanneer de dader een Nederlander zonder immigratie-achtergrond is, het voorval waarschijnlijk naar achteren zal worden gefrommeld onder het motto van ‘geen bewijs’. Zelfs als deze dader in kwestie zijn vrouw uitleent aan mannelijke bewakers op een politiek kantoor bij wijze van betaling in natura.

Mede-landgenoten negeren

Nee, deze mensen zijn in coronatijd waarschijnlijk voor het eerst in hun leven in aanraking gekomen met wat het betekent om je vrijheden beperkt te hebben en zij wilden dit zo snel mogelijk weer teruggedraaid hebben. Kennelijk is het geen identiteitspolitiek als het draait om de Nederlandse identiteit, en is daarbij het compleet negeren van de mede-landgenoten volledig geoorloofd.

Want wanneer Corona over twee jaar slechts een nare droom uit het verleden is, huppelt een groot deel van deze kiezers weer vrolijk rond, ongeschonden door de consequenties van hun eigen stemgedrag.

De politiek beperkt de vrijheden voor de bezitters van de Nederlandse identiteit niet meer, en maakt dus verder voor hen nog weinig uit. Achter blijft de rest van ons land, voor wie deze uitslag meer intolerantie, minder kansen en dus ook minder vrijheden betekent.

En zo komen we toch al snel uit op stemmen op identiteit: aan de ene kant de verwende Nederlander die een jaar niet heeft kunnen leven zoals hij had gewild, maar daarna nooit echt last zal hebben van deze verkiezingsuitslag. En aan de andere kant de rest van Nederland, die pas echt slachtoffer is geworden van deze identiteitspolitiek.

