Stemmen in Nederland is onbetaalbaar voor nieuwkomers

Je laat je familie, vrienden, werk, alles wat je liefhebt achter om naar Nederland te komen. Dit doe je niet voor je plezier, je vlucht voor de oorlog. Je maakt de keuze om naar het veilige Europa te gaan. In een bootje maak je de overtocht van Turkije naar Griekenland terwijl je niet weet of je dit zal overleven. Je gaat te voet verder naar je eindbestemming, Nederland, het veilige land.

Bij aankomst in Nederland gaat de bureaucratische rompslomp ­beginnen. Er wordt verwacht dat je zo snel mogelijk integreert: de taal begrijpt, werk vindt, de cultuur omarmt en het liefst ook nog vrijwilligerswerk doet. Alles wordt in het werk gesteld om de nieuwkomer zo snel mogelijk onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Maar zodra deze nieuwkomers volledig mee willen doen aan de Nederlandse democratie, trekken wij de deur dicht.

Als maatje van een nieuwkomer heb ik dit verhaal met verbazing aangehoord. Nieuwkomers die langer dan vijf jaar in Nederland wonen kunnen het Nederlandse paspoort aanvragen. We noemen dit ook wel naturaliseren. Met het paspoort kun je vrij reizen maar mag je ook stemmen voor verkiezingen in Nederland en Europa. Meedoen met de democratie is het kroonjuweel op de integratie.

Als nieuwkomer kies je eerder voor je basisvoorzieningen dan je stemrecht

Waar de kosten voor het aanvragen van een paspoort voor Nederlanders ongeveer 55 euro bedragen, zijn de kosten voor naturalisatie 688 euro. Boem, de deur gaat met een klap dicht. Elke keer als de prijs van het paspoort stijgt is Nederland in rep en roer maar de kosten voor naturalisatie kunnen niet snel genoeg omhoog gaan. Nieuwkomers zijn financieel kwetsbaar, het minimumloon is nog steeds laag en ze zijn, net als veel Nederlanders, afhankelijk van toeslagen. Kosten voor naturalisatie hebben voor hen geen hoge prioriteit. Volledig meedoen aan onze democratie, door te stemmen, is zo niet mogelijk. Als nieuwkomer kies je eerder voor je basisvoorzieningen dan je stemrecht. Een logische keuze, die wel ingaat tegen onze democratische waarden.

Als maatschappij verwachten wij dat nieuwkomers zo snel mogelijk integreren. Maar diezelfde maatschappij maakt de drempels om dit volledig te doen zo ontzettend hoog, dat dit onmogelijk gemaakt wordt. In Nederland willen we dat iedereen gelijk is en dat iedereen participeert. Dit verlangen wij ook van nieuwkomers, totdat dit belastinggeld kost. Dan zetten wij deze democratische principes opzij en sluiten we de deur.

