Wat zou ik trouwens kunnen melden terwijl mijn stuk uren vóór de eerste uitslagen en prognoses ingeleverd moet worden? Misschien heb ik daarom langer dan gebruikelijk door het raam van mijn werkkamer zitten koekeloeren. Onder de strakke blauwe hemel heeft onze polder een vriendelijk aanzien. En daar, aan de rechterzijde, zie ik hoe kiezers de kerk in- en uitlopen. Stemmen in een kerk? Een aantal jaren terug was ik hierover onverbiddelijk geweest: scheiding van kerk en staat! Maar met het klimmen der jaren is mijn laïciteit milder geworden. Ach, stond ik zelf niet een paar maanden geleden op kerstnacht in een Toscaans godshuis mijn culturele katholicisme te herijken? Maar wat dan als op mijn stemkaart het adres van de dichtstbijzijnde moskee of synagoge stond vermeld?

Vlaggen en radio

Ik was er nog niet helemaal uit toen gisteren incidenten uit een Amsterdamse stemmoskee werden gemeld. Dit islamitische gebedshuis aan de Joubertstraat werd het doelwit van een klacht: een kiezer meldde dat er Turkse vlaggen aan de muren hingen en dat een radio aanstond die op een Turkse zender was afgestemd. Ik denk dat ik ook in die moskee had kunnen stemmen. Maar niet voordat ik bij de voorzitter van het stembureau stampij had gemaakt en gevraagd had om de buitenlandse vlaggen te verwijderen en de radio uit te doen.

Turken zijn trouwens net als ik koppige mensen: ze kunnen hun nederlagen moeilijk verwerken. De landingsrechten voor een minister intrekken, een andere tot ongewenste vreemdeling verklaren, en zie hoe ze in Ankara groen en geel worden van ergernis. ‘Nationalisme is oorlog’, zei ooit de Franse president Mitterrand. In het Turkse geval gebeurt dit via internet, wat goedkoper en minder gevaarlijk is.