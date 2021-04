Stel: Rutte, Ollongren en Jorritsma spreken de waarheid, waar praten we dan eigenlijk over?

Het had een weekeinde van bezinning moeten worden met accenten op leed en wederopstanding. Maar kennelijk sloeg bij velen de verbeelding op hol met Pasen. Zo droeg Mark Rutte (VVD), als product van intersectionaliteit tussen Christus en Pilatus voor sommigen, zijn kruis op de Via Dolorosa en vond hij toch de tijd om zijn handen in onschuld te wassen. Langs die weg die naar de executieplaats leidt, stond de loerende Geert-Jan Segers (CU) opgesteld als dienstdoende Farizeeër terwijl elders verscholen Sigrid Kaag (D66) in de peilingen de vruchten van haar Judasstreek kapitaliseerde. Een beetje te veel van het goede, dunkt me.

Als aanhanger van scheiding van kerk en politiek hoort u me niet over een mogelijke Passion 2.0 fantaseren, ook omdat ik nog steeds niet weet of over de nietige kwestie ‘functie elders’ wel of niet, en dan door wie, is gelogen. Ik zit nog steeds met vragen over de stellige ontkenning in de Kamer van de toenmalige D66-verkenner Kajsa Ollongren, die toch niet de beste politieke vriendin is van Rutte in een Kaag-constellatie: “We hebben met niemand, met geen van de fractievoorzitters ook gesproken over een ‘functie elders’ voor de heer Omtzigt.”

Ollongren, Jorritsma en Rutte houden alle drie vol dat het onderwerp zo terloops ter sprake kwam dat ze dit zijn vergeten. Stel je eens voor dat dit trio de waarheid spreekt, dat onderwerp Omtzigt teruggebracht wordt tot een onbeduidend zinnetje tussen neus en lippen door dat een ambtenaar toch op papier heeft gezet, waar praten we dan eigenlijk over? Wat is de waarde van een nachtelijk oververhit debat met moties van afkeuring en wantrouwen? Wat is ook de waarde van de theatrale uitvoering van PVV-leider Wilders als grofgebekt Geweten van de Natie (plots omhelsd door commentatoren die hem normaal verfoeien)?

In plaats van bezinning zijn de sluizen van haat opengezet

Wat ik wel zeker weet aan het einde van dit paasweekeinde, is dat in plaats van bezinning de sluizen van haat, wrok en rancune open zijn gezet op de sociale media. Een roedel wolven en een troep hyena’s die van (extreem)links tot (extreem)rechts elkaar vonden (bien étonnés!), sloten een onnatuurlijk verbond om de tanden te zetten in wat ze als een politiek overschot beschouwen. De man dus die 10 jaar lang Nederland bestuurde,

8 jaar regeringsstabiliteit bracht, 4 opeenvolgende verkiezingen won en bijna 2 miljoen stemmen op zijn naam kreeg.

Over het verloop van de informatie durf ik niet te speculeren. Wel lees ik dat volgens 2500 panelleden bij Hart van Nederland Rutte desondanks op kop ligt om opnieuw premier te worden (24 procent), vóór Wilders (23 procent) en Kaag (13 procent). Ook weet ik dat, volgens peilingen van Maurice de Hond, de VVD met Rutte als lijsttrekker weliswaar nu zes zetels zou verliezen in geval van nieuwe verkiezingen, maar nog steeds als eerste en winnende partij uit de strijd zou komen.

Dat wil zeggen een Mark Rutte, democratisch gezuiverd door een vijfde overwinning op rij die op weg is naar zijn vierde kabinet. Probeer dan onze nationale Lazarus uit te sluiten!

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.