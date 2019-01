Stel het algemeen belang boven belastingvoordeel voor multinationals

Daarmee zouden de EU-landen maatregelen tegen belastingontwijking eindelijk voortvarend kunnen doorvoeren. Zodat de internetgiganten Google, Apple, Facebook en Amazon het aandeel belasting betalen dat past bij hun miljardenomzet. Zoals dat, in kleinere hoeveelheden, ook wordt betaald door de bakker en boekhandel op de hoek.

Zodat bijvoorbeeld Nederland niet langer fungeert als belastingparadijs voor Nike, Starbucks en Ikea. Zodat multinationals niet langer hun geld over de wereld schuiven om zo min mogelijk belasting te betalen terwijl zij net als andere bedrijven gebruik maken van onze infrastructuur en het onderwijs. De Europese Commissie heeft het juiste thema te pakken: zolang grote bedrijven nauwelijks belasting betalen, is van een sociaal Europa geen sprake.

Dwarsligger

Maar de door de Europese Commissie voorgestelde oplossing is symboolpolitiek. Om het vetorecht te veranderen in besluitvorming bij meerderheid, moeten landen eerst unaniem (dus met vetorecht) instemmen. De belastingparadijzen staan paraat om dit voorstel naar de prullenbak te verwijzen.

Nederland heeft het afschaffen van het vetorecht in feite al doodverklaard. “Leuk nieuw plan, maar niet realistisch”, reageerde minister Hoekstra dinsdag op de Europese voorstellen. Ook minister Blok ziet geen reden om de besluitvorming te verbeteren. “Nederland en ook andere lidstaten stellen zich over het algemeen constructief op in de Raad”, stelde hij onlangs. Dat is een gotspe gezien het feit dat Nederland zelf in 2017 nog wetgeving afzwakte waardoor belastingsluiproutes voor multinationals pas vijf jaar later dan gepland worden aangepakt. Nederland is al bijna twintig jaar een ‘notoire dwarsligger’ in een Europese werkgroep die schadelijke belastingconcurrentie tegengaat, concludeerden het Financieele Dagblad en de NOS.

Bas Eickhout van GroenLinks. © anp

Als de Europese Commissie echt stappen wil zetten richting een Europa van eerlijke belastingen, kan ze de lidstaten voor het blok zetten. Het verdrag biedt namelijk ook mogelijkheden om wetten te maken zonder vetorechten, om verstoring van de interne markt tegen te gaan. Als zelfs de voortdurende agressieve strijd om multinationals naar het laagste belastingputje te lokken geen verstoring van de markt is, dan wordt het wel erg lastig om Europeanen te overtuigen dat de EU er niet alleen voor het grootbedrijf is.

Het is onhoudbaar als werknemers, consumenten en het midden- en kleinbedrijf de publieke voorzieningen financieren zonder een faire bijdrage van multinationals terwijl ook die daarvan profiteren.