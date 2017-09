Stel een standaard in voor software van de overheid

Onze waterbeheersingssystemen zijn vermoedelijk even kwetsbaar. Je moet er toch niet aan denken dat door een kleine ingreep heel Rotterdam en Schiphol 5 tot 7 meter onder water komen te staan, of dat de elektriciteitsvoorziening lange tijd wordt onderbroken. Toch zijn de risico's hierop groot.

Maar er is een alternatief. Niet van de ene op de andere dag in te voeren, maar wel reeds lang beschikbaar. De huidige risico's kunnen daarmee sterk worden teruggebracht. Er is een familie van besturingssystemen ontwikkeld op basis van Unix of Linux.

De essentie ervan is dat het open systemen zijn, in tegenstelling tot de veelgebruikte Amerikaanse systemen Windows, Mac OS van Apple en Android van Google, die deels ontoegankelijke bedrijfseigen codes bevatten en dus niet voor externe inspectie toegankelijk zijn. Bovendien zijn deze open besturingssystemen helder gestructureerd, terwijl met name het veelgebruikte Windows een conglomeraat van meerdere systemen is.

Centraal expertisecentrum De centrale overheid zou een centraal expertisecentrum op kunnen richten voor Unix en alle standaarden vastleggen voor alle overheidssystemen met uiterste invoerdatum. Tevens worden aan alle nationaal vitale systemen beveiligingseisen opgelegd, op basis van het gestandaardiseerde besturingssysteem. De overheid kan haar invloed aanwenden om standaardisering op Europees niveau tot stand te brengen. Met een goede organisatie is dit in afzienbare tijd te realiseren: alle componenten zijn beschikbaar, inclusief menselijke expertise. Zo'n organisatie brengt zeker kosten met zich mee, maar de opbrengsten kunnen fabelachtig zijn: veel betere en doorzichtiger beveiliging van vitale functies van onze maatschappij en een geweldige besparing op de aan Amerikaanse bedrijven te betalen licentierechten. Daarnaast wordt de Europese invloed op IT-beleid vergroot, van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van de maatschappij, verbetert de hoogwaardige werkgelegenheid en gaan we de geografische verbreiding van digitale aanvallen op wereldschaal tegen. Welke overheid zou haar verantwoordelijkheid op dit terrein willen ontlopen? B.M. Middel is oud-security manager van het Philips Rekencetrum in Eindhoven.

