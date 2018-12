Stel een acceptabele AOW veilig: verplicht hoge inkomens zoveel mogelijk zelf pensioen op te bouwen

Met de vastgelopen onderhandelingen over het pensioenvraagstuk wordt er vaak vanuit de heup geschoten, zonder de cijfers in ogenschouw te nemen, zo ook in het opiniestuk van Sytze de Boer. Hierin wordt gesteld dat verplicht pensioensparen belastingvoordeel voor rijken in de hand werkt door de omkeerregel, dat we het verplicht pensioen moeten afschaffen en dat in het ergste geval iedereen op een AOW kan terugvallen.

Hoewel de eerste stelling technisch klopt, is dit het gevolg van het progressief belastingstelsel dat in Nederland wordt gehanteerd, waardoor hogere inkomens meer worden belast en als gevolg ook meer besparen als men pensioen opbouwt.

Maar laten we niet vergeten dat er procentueel en absoluut al meer belasting wordt afgedragen door de hogere inkomens. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek betaalt de top-10-procent van meest verdienenden 53 procent van de belastingen. Bovendien word het opbouwen van pensioen voor hogere inkomens al beperkt tot 100.000 euro, wat tevens betekent dat het voordeel waar het artikel over rept een limiet kent.

Onhoudbaar

Het voorstel om pensioenopbouw niet meer verplicht te stellen omdat wij ­burgers zelf wel sparen klinkt mij zeer naïef in de oren, gezien de zorgen over het gebrek aan pensioenopbouw bij zzp’ers. Waarom zou dit anders werken voor medewerkers in loondienst?

Tot slot wil ik de misvatting adresseren dat we de AOW al hebben. De AOW is gebaseerd op een omslagstelsel, wat betekent dat het jaarlijks uit de rijksinkomsten wordt gefinancierd. Met andere woorden, we hebben de AOW omdat we elk jaar van de werkende belastingbetalers geld overhevelen naar onze pensioengerechtigden. De AOW kost ongeveer 36 miljard euro per jaar, wat bijna 12 procent van de rijksbegroting omvat. In 1956 stonden er 6,4 werkenden ten opzichte van 1 AOW-ontvanger, in 2016 was dit nog slechts 3,3 en de ramingen voor 2040 zijn 2,6.

Een dergelijke ratio lijkt te resulteren in een onhoudbare AOW in haar huidige vorm, wat tot een AOW-versobering zal moeten leiden of een aanpassing voor op wie de AOW van toepassing is.

Laten we daarom de inkomens die het nu kunnen dragen, verplichten om zoveel mogelijk eigen pensioen op te bouwen, zodat degenen die in de toekomst afhankelijk zijn van alleen de AOW, zeker zijn van een acceptabele AOW.