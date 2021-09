Stef Blok kan niet zomaar tekenen voor 15 jaar nieuwe gaswinning in de Waddenzee

Wie minister is van economische zaken, gaat ook over het klimaat, en zit aan de gaskraan. Daarom was het demissionair minister Stef Blok die onlangs namens het kabinet naar het Friese Ternaard ging. Hij legde daar uit dat, nu de gaswinning in Groningen ten einde komt, de NAM in de Waddenzee nieuwe, kleinere gasvelden mag gaan leegpompen.

Dat is dan de minister van wie je, gezien zijn portefeuille, mag verwachten dat hij de rapporten van klimaatpanel IPCC en het Internationaal Energieagentschap uit zijn hoofd kent. En dus weet dat het gebruik van fossiele brandstoffen nu toch echt heel snel omlaag moet.

Werelderfgoed

Blok voert twee argumenten aan: Nederland heeft dat Wadddengas nodig, en hij kan niet onder de vergunning uit. Wat de vraag oproept wat voor hem nu eigenlijk het zwaarste weegt, en of hij echt goed heeft uitgezocht of hij de NAM-plannen kan afblazen.

Dat laatste – of dat juridisch mogelijk is – wil de Tweede Kamer laten onderzoeken. Want ook daar zijn veel partijen ongelukkig met deze nieuwe boringen in, het kan niet vaak genoeg worden benadrukt, Unesco Werelderfgoedgebied. De Waddenvereniging, aanvoerder van het verzet tegen de boringen, heeft gelijk: met zo’n gebied neem je geen enkel risico.

De bewoners achter de Waddendijk vrezen bovendien schade aan hun huizen door bodemdaling. Sussende woorden daarover worden mogelijk met enige scepsis begroet, want die kregen de inwoners van buurprovincie Groningen ook lange tijd te horen, zelfs nog toen de scheuren al in de muren zaten.

Weerstand

Gezien de weerstand vanuit politiek en samenleving, en de internationale rapporten met de glasheldere boodschap dat olie- en gaswinning snel moeten worden ingedamd om de opwarming van de aarde te beperken, kun je alleen maar constateren: hier volstaan geen formele argumenten waarvan nog maar te bezien valt of de rechter het daarmee eens is. Blok kan niet zomaar tekenen voor maar liefst vijftien jaar nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Daar moet minstens een nieuw politiek besluit over worden genomen, door een nieuw kabinet.

En ja, als je gas in de grond laat zitten, heeft dat consequenties. Misschien moeten we nog even gas importeren – Noorwegen maakte deze week bekend meer gas naar Europa te gaan exporteren, dat kan een beetje helpen. Want ook Russisch gas roept terecht grote weerstand op. Zodat uiteindelijk alle pijlen dezelfde kant op wijzen: richting een snelle omslag naar duurzame energie. Demissionair premier Rutte sprak deze week de verwachting uit dat Nederland nummer één kan worden met de klimaataanpak. Laat ze daar dan ook meteen werk van maken.