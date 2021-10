Steek liever miljoenen in filantropie dan wachten op belastinghervorming

Juist omdat ze beschikken over ‘vrij geld’ kunnen miljonairs allerlei vernieuwingen van de grond krijgen waarvan de samenleving snel profiteert. Dus pleiten Frank Aalderinks en Kayleigh Boerjan, als adviseurs verbonden aan ABN AMRO MeesPierson, voor meer filantropie.

Miljonairsdochter Marlene Engelhorn verkondigde onlangs in het tv-programma Buitenhof dat zij, net als een flink aantal andere miljonairs wereldwijd die The Giving Pledge ondertekenden, meer belasting wil betalen. Ze vertelde dat ze kwaad werd toen ze hoorde dat haar een groot vermogen zou toevallen, omdat ze in een rijke familie is geboren, zonder ervoor te hebben gewerkt. Die erfenis moest ze zien te rijmen met haar politieke waarden en denkbeelden zodat ze in lijn zijn met haar persoon en haar acties.

Zo besloot Marlene om de daad bij het woord te voegen en samen met andere Europese miljonairs Tax Me Now op te richten: een oproep van erfgenamen die hun vermogen eerlijker willen verdelen door meer belasting te heffen. Vermogensbelasting betalen noemde zij ‘het absolute minimum van respect’.

Filantropie is ondemocratisch

Maar filantropie dan? Waarom zou je je vermogen niet aan goede doelen geven? Engelhorn was hier duidelijk over: filantropie is ondemocratisch. Er gaat in haar optiek heel veel geld naar wat één persoon belangrijk vindt, in plaats van dat het door een democratisch gekozen systeem wordt herverdeeld.

Daarmee gaat zij echter voorbij aan een belangrijke meerwaarde van filantropie. Dat is op de korte termijn een veel effectiever middel dan het nastreven van belastinghervormingen. Het is namelijk op zeer korte termijn beschikbaar. Rijken kunnen elke dag de keuze maken: óf wachten tot de politiek eindelijk eens zover is en vermogen extra gaat belasten, of nú in actie komen, als filantroop.

Daarnaast laat zij nog een belangrijk gegeven links liggen. Zonder filantropie zou de wereld er heel anders uit zien. Dan hadden we een hele reeks belangrijke innovaties moeten missen. Zo is filantropisch geld vandaag de dag de katalysator in onderzoek naar de behandeling van ernstige ziektes. Grote filantropen in Nederland zijn initiator en financier van innovatieve onderzoeken en behandelingen. Zoals degene die aan de wieg stond van een stichting met de missie om elke patiënt met uitgezaaide kanker een behandeling op maat te geven, gebaseerd op het DNA van de tumor.

Anticonceptiepil en alarmnummer 112

Ook maakte filantropie bijvoorbeeld de ontwikkeling van de anticonceptiepil mogelijk, wat vrouwen keuzevrijheid gaf in hun geboorteplanning. Maar ook het alarmnummer 112 is door een soortgelijk initiatief tot stand gekomen. Zelfs een programma als Sesamstraat is opgezet door filantropen die zich zorgen maakten om de achterstand die jonge kinderen uit een kansarme omgeving opliepen. En wat te denken van het malariavaccin? Dit zou er niet (nu al) zijn geweest zonder de enorme bijdrage van Bill Gates.

Veel zaken om ons heen ervaren wij als vanzelfsprekend, waarbij we vergeten dat ze tot stand kwamen door filantropen met een missie. In de 19de eeuw zorgden zes rijke Amsterdammers dat het Concertgebouw van de grond kwam. Dankzij één van hen, Christiaan Pieter van Eeghen, is ook het Vondelpark aangelegd. Daarnaast zijn in Amsterdam de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam grotendeels gefinancierd met giften van particulieren. In al haar vormen maakt filantropie het leven voor velen (kans)rijker, gezonder en veelzijdiger.

Aanjagers van verandering

Filantropisch geld jaagt aan en zet in op verandering. Overheden zijn doorgaans niet zo progressief en beschikken niet over ‘vrij geld’. Juist dit vrije geld leidt tot langetermijndenken, het nemen van risico’s en het investeren in innovatieve, misschien minder voor de hand liggende oplossingen.

Tel daarbij op dat filantropisch geld dus snel beschikbaar is en een enthousiasmerende werking heeft om samen de krachten te bundelen en je hebt een gouden combinatie. De oproepen van Tax Me Now zetten ons zeker aan het denken , maar ondertussen komen er nog geen geldstromen op gang.

