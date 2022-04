Steeds wordt de regering overvallen door wat er gebeurt

Toen niemand meer de weg kon vinden uit het grote doolhof en het erop leek dat er wel een ingang was, maar geen uitgang, werd op hoog niveau besloten wat extra kronkelpaden aan het gangenstelsel toe te voegen. Zo zou het nog langer duren voordat de bezoekers in de gaten kregen dat ze almaar rondjes liepen, en zolang ze zich stil hielden was er niets aan de hand. Of zoals Pieter Omtzigt het gisteren zei in de Volkskrant, sprekend over het sanctiebeleid jegens Rusland: “Dus we benoemen een nationaal coördinator sanctie en naleving, maar we hebben al een rijksbrede stuurgroep sancties, er is al een interdepartementale taakgroep en is al een projectdirecteur op die werkgroep – en die staat nog los van de sanctie-eenheid van Buitenlandse Zaken die de taak heeft te coördineren.”

Lees deze zin drie keer hardop voor aan je partner, huisdier of kamerplant en probeer dan de volgende vraag te beantwoorden: wie is verantwoordelijk voor het sanctiebeleid jegens Rusland? Stef Blok is niet het juiste antwoord, die coördineert alleen maar. Wopke Hoekstra is het ook niet, die heeft alles uitbesteed aan Stef Blok. Blijven over de verschillende ambtelijke gremia – je ruikt het labyrint – die wel of niet goed werken, maar nooit politiek aansprakelijk zijn.

Nog een citaat van Omzigt, nu uit Trouw van gisteren, over de minimaal 1115 kinderen die uit huis zijn geplaatst nadat hun ouders in het vizier kwamen van de Belastingdienst. “Het is een half jaar nadat het CBS met dit nieuws kwam. Dat de regering in die tijd geen enkele poging heeft ondernomen om in beeld te krijgen hoe groot die groep precies is, in welke leeftijdscategorie die uiteenvalt, waar ze wonen; dat vind ik schokkend.” Ook de vraag of het lot van deze ouders en hun kinderen te wijten is aan de discriminerende fraudelijsten die de Belastingdienst hanteerde, blijft maar in de lucht hangen. Omtzigt: “Ik heb al sinds oktober vragen uitstaan bij het ministerie of de fraudelijsten ook gedeeld zijn met instanties die de uithuisplaatsingen doen”.

Je vraagt je af: heeft de overheid, inclusief de politieke leiding, wel zicht op wat er in haar eigen apparaat gebeurt? En zo niet, is dat dan vanwege de ondoordringbare complexiteit van alles? Of wíl men aan de top liever niet weten hoe rommelig – en soms zelfs schandalig – het eraan toegaat in de uitvoering van het beleid? Kijk hoe Hugo de Jonge zijn handen probeert af te trekken van de griezeldeal met Sywert van Lienden & co.: eerst had hij er zogenaamd niets mee te maken, later bleek hij Van Lienden (een CDA-partijgenoot) te hebben opgedrongen aan hoge ambtenaren, en nu moet hij dat allemaal zien uit te leggen, inclusief het gebruik van zijn persoonlijke telefoon voor ministeriële gesprekken.

Waar is het politieke bestuur als het erom spant? We gaan van crisis naar crisis, van de toeslagenaffaire naar ‘Dansen met Janssen’, van de Afghanistan-evacuatie naar de sanctie-luiheid. Steeds wordt de regering overvallen door wat er gebeurt en steeds blijkt de politieke verantwoordelijkheid onvindbaar – ergens verloren tussen stuurgroep en taakgroep.