Statiegeld: waar wachten we in Nederland nog op?

Niet alleen omdat die miljarden, vaak minuscule restjes plastic een zware bedreiging zijn voor het toch al zo kwetsbare arctisch dieren- en plantenleven. Ook omdat nu vaststaat dat het probleem van de plastic soep zich niet beperkt tot de Grote of Stille Oceaan.

Plastic groeit niet aan bomen, noch zwemt het uit zichzelf naar zee. Het is door toedoen van de mens in het milieu beland - en daar zit dan ook de oplossing. Milieuorganisaties hameren niet voor niets al jaren op de noodzaak om statiegeld in te voeren op kleine flesjes en blikjes. Nu wordt dat in ons land alleen geheven op grote petflessen en kleine hervulbare frisdrank- en bierflesjes.

Statiegeld is ook dé oplossing volgens mensen uit de praktijk. Zwerfvuilraper Dirk Groot bijvoorbeeld, trof in de ruim 12.000 drankverpakkingen die hij in een klein jaar raapte, slechts 103 flesjes met statiegeld aan.

Gemeenten kunnen 80 miljoen euro besparen op hun rei­ni­gings­dienst

Tot nu toe wist een krachtige lobby van supermarkten, verpakkings- en drankenindustrie ieder plan tot verbreding van het statiegeldsysteem altijd te torpederen. Maar hoe lang kan Den Haag de ogen nog sluiten voor de 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en tussen de 100 en 160 miljoen blikjes die jaarlijks als zwerfvuil in het milieu belanden?

Statiegeld is, zo berekende onderzoeksbureau CE Delft, een zeer effectief middel om die enorme milieuschade te voorkomen. Het kost weliswaar tussen de 10 en 110 miljoen euro, maar zorgt voor 70 tot 90 procent minder zwerfafval. Veel van deze kosten zijn te verhalen op de consument en, ook niet onbelangrijk, als zwerfvuil effectief wordt aangepakt, staan daar hoge maatschappelijke baten tegenover. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld 80 miljoen euro besparen op hun reinigingsdienst.

Wie meer argumenten nodig heeft om verbreding van het statiegeldsysteem te bepleiten, zou zijn licht ook kunnen opsteken in Scandinavië. In Noorwegen bijvoorbeeld wordt tot 95 procent van alle kleine plastic flesjes en blik weer ingeleverd bij de winkel. Een speciale milieuheffing maakt het bovendien voor winkelketens extra aantrekkelijk om zoveel mogelijk in te zamelen. Daar is statiegeld niet meer weg te denken - en is iedereen eraan gewend.

Kortom: waar wachten wij nog op?

