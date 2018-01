Standpunt pro-life niet zo ideologisch

In haar opinieartikel over abortus zegt Christa Compas van het Humanistisch Verbond dat het de actievoerders van de pro-lifebeweging gaat om het doorduwen van een specifieke religieuze ideologie. Zij lijkt te vergeten dat ook haar standpunt gebaseerd is op een ideologie, die behelst dat een embryo geen menselijke status heeft.

Hoe ideologisch dit is, blijkt uit haar gebrekkige redenering. Als een embryo een menselijke status zou hebben, is volgens haar de natuur ‘een grote moordmachine’, omdat vele bevruchte eicellen van nature verloren gaan. Dat is natuurlijk onzin. Moord is een term die valt onder bewust (on)menselijk handelen, niet onder de noemer van ­biologische processen. En mocht zij omwille van haar redenering het oneigenlijk gebruik van de term toch willen handhaven, dan is de natuur inderdaad een moordmachine, omdat alles wat leeft vroeg of laat sterft.

Het logischer om de mens­waar­dig­heid toe te kennen vanaf de conceptie.

Niemand ontkent dat het menselijk leven zich in fases ontwikkelt. Maar de biologie toont aan dat essentiële elementen van de mens al vanaf de conceptie aanwezig zijn. Daarom is het logischer om de menswaardigheid toe te kennen vanaf de conceptie. Dan begint een ontwikkeling. Daarin is wel sprake van fases, maar die verschillen onderling niet zo fundamenteel als voor en na de conceptie. Het pro-lifestandpunt is dus niet zo ideologisch als Compas doet voorkomen, maar mede gebaseerd op biologische ontwikkeling.

Om de grens van menswaardigheid te leggen bij 24 weken is uiterst arbitrair, zeker nu blijkt dat soms ook al na 23 weken een kind levensvatbaar is buiten de baarmoeder. Het is überhaupt arbitrair om de grens te leggen bij het vermogen te leven buiten de baarmoeder.