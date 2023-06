Stalin was onze bondgenoot. Waarom worden we dat ook niet met anti-Poetin fascisten?

Jozef Stalin heeft nog een tijdje in mijn werkkamer gehangen. Ik had een portret van hem gevonden in een antiquariaat in het Tsjechische stadje Litomysl en ik dacht dat het als historisch artefact wel aan de wand kon in Praag, waar ik toen woonde. Maar het kon helemaal niet, dat wist ik eigenlijk wel, en toen de vraag opdoemde of Hitler dan ook een plek verdiende, was me duidelijk dat Stalin moest vertrekken. Hij werd verbannen naar de garage en na twee, drie verhuizingen raakte hij zoek.

Ik geloof dat ik dit eerder heb verteld, maar het schoot me weer te binnen door een gedachtewisseling die ik had met Roel van Duijn, de voormalige provo en kabouter. Van Duijn reageerde via Facebook op een column waarin ik had geschreven dat de regering in Kiev niet in zee moest gaan met het Russische Vrijwilligerskorps, dat vanuit Oekraïne vecht tegen Poetin. Het is mooi dat ze tegen Poetin zijn, maar het zijn neonazi’s, en je verloochent jezelf en de Europese waarden waarvoor je zegt te strijden als dit je bondgenoten zijn.

Van Duijn legde me de vraag voor of de alliantie tussen de geallieerden en Stalin – gesloten in 1941 – dan ook uit den boze was. Ik citeer ingekort: ‘Stalin had de jaren van zijn grootste massamoorden en hevigste terreur achter zich. Miljoenen Russen waren onschuldig in kampen opgesloten en in Oekraïne had Stalin miljoenen de hongerdood in gedreven. Maar Churchill en Roosevelt aarzelden niet om een pact met hem te sluiten, nadat Hitler de Sovjet-Unie was binnengevallen. Stalin was een medestander die het mes dat Hitler Europa in het lijf gestoken had eruit kon halen. Hadden wij ons niet met Stalin zij aan zij ons tegen Hitler mogen verdedigen? Toen we bevrijd waren en de oorlog was gewonnen dachten wij er anders over. Waarom dan nu wel een zuinig mondje trekken als Oekraïne zich in doodsnood inlaat met een groepje Russische anti-Poetin fascisten?’

Nee, het was niet fout

Ik vond dat goede vragen. En ik vond dat ik niet genoeg onderlegd was om er adequaat antwoord op te geven. Maar daar dacht Van Duijn anders over: ‘Natuurlijk weet je er genoeg van, je weet dat het Stalinbewind totaal immoreel was en dat ‘we’ er een verbond mee hebben gesloten. Heeft het Westen zich daardoor bevuild? Was het fout?’ Het hield me een paar dagen uit de slaap, maar peinzend kwam ik tot iets van een conclusie. Nee, het was niet fout.

Wel werden we bevuild – vraag Oost-Europa wat het betekende om door Stalin te worden bevrijd – maar er zijn geen oorlogen zonder bevuiling. Stalin had in 1939 samen met Hitler WO-II ontketend, en toch viel Hitler in 1941 Rusland binnen, waarmee Stalin als vanzelf in ons kamp terechtkwam. Het zou fout geweest zijn hem af te wijzen; de verantwoordelijkheid voor zijn methodes lag bij hem, niet bij de geallieerden. Hij droeg bij aan de val van Hitler, al blijft hij een massamoordenaar – onbegrijpelijk dat iemand zijn portret durfde op te hangen.

Slik ik nu ook mijn bezwaren tegen de fascistische bondgenoten van Oekraïne in? Niet per se. Ik zou zeggen: je probeert bevuiling zoveel mogelijk te vermijden. Zolang het Russische vrijwilligerskorps militair niet cruciaal is, blijf je erbij uit de buurt. De situatie bepaalt je positie.