Staken is een ouderwetse luxe

Er wordt weer druk gestaakt op Nederlandse bodem. Onderwijzers, buschauffeurs, treinconducteurs; allen slaan zij de handen ineen om hun werkgevers onder druk te zetten. De werkdruk is te groot en de beloningen zijn te klein. En staken is zo'n lekker pressiemiddel om optimale werkomstandigheden te eisen.

Maar toch, in een werkende wereld die voor een groeiend deel uit door-omstandigheden-gedwongen-freelancers en -vrijwilligers bestaat, komen dit soort stakingen mij ook opeens als een ouderwetse luxe voor. Nog altijd zijn het vooral de beroepsgroepen met van oudsher vaste dienstbetrekkingen die het risico kunnen nemen het werk neer te leggen. Alleen al voor die mogelijkheid zouden veel werkenden heel wat willen geven.

Mantelzorger Stel dat mijn buurvrouw zou staken, die mantelzorger is van haar vader; "Nee, ik kleed hem niet meer aan. Ik kook niet meer voor hem. Ik staak." Zou iemand anders behalve haar vader daar last van ondervinden? Zo erg dat er meer geld voor haar wordt uitgetrokken en er minder werkdruk op haar schouders komt te liggen? Zouden mantelzorgers nog lang solidair blijven met mensen die bij ziekte en in hun vakanties doorbetaald krijgen? Het water staat namelijk ook de mantelzorgers tot aan de lippen, maar aan pressiemiddelen ontbreekt het hun compleet. Stel dat de postbode zou staken. In 2010, toen postbodes nog gewoon in dienst waren bij TNT Post, werd er druk gestaakt. Nu zijn er voor iedere freelance-postbode tien anderen die dezelfde dienst voor minder leveren. En wie ligt er wakker van als niet Wim de brieven langs komt brengen, maar Marian?

Geen poot om op te staan Werken in de 21ste eeuw ziet er anders uit dan in het tijdperk waarin werknemers nog een (deeltijd)contract hadden tot aan hun pensioen. De meeste werkenden kennen dat principe niet meer. Ze verlenen diensten die ook door een heel leger anderen worden aangeboden. Ze hebben 'flex-contracten' of alleen een opdrachtovereenkomst en moeten keihard concurreren om zichzelf niet uit de markt te prijzen. Net als het arbeidersproletariaat in de negentiende eeuw heeft de 'moderne werkende' geen poot om op te staan. Marktwerking en wurgende concurrentie vormen - zoals we dat noemen in de sociale wetenschappen - een nieuw 'precariaat'; een onderklasse die onderbetaald en ondergewaardeerd wordt, en daarbij onmachtig is om het werk neer te leggen en druk uit te oefenen.

Draagvlak In een samenleving waarin meer en meer mensen ongewild op freelancebasis of als vrijwilliger werken en het risico voor ziekte of burn-out volledig zelf moeten dragen, waarin velen nooit op vakantie kunnen en zich de benen van het lijf rennen voor weinig of geen vergoeding, vermoed ik dat een maatschappelijk draagvlak voor stakende werknemers in dienstverband niet lang meer vanzelfsprekend zal zijn. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een pressiemiddel heeft dat maat­schap­pe­lijk indruk maakt? Dit betekent niet dat het optimaliseren van werkomstandigheden niet onverminderd belangrijk blijft. Maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen, ook werkenden die geen voet hebben om op te staan, een pressiemiddel hebben dat maatschappelijk indruk maakt?