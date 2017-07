Stadslandbouw juist goed voor imago

In het artikel van mevrouw Bijman Kroon over stadslandbouw ontbreekt elke nuance. Het feit dat zij als agrariër anderen profiteurs noemt en hun verwijt uit de subsidieruif te eten is een typisch geval van de pot die de ketel verwijt.

Zij schetst het beeld van steden als woestijnen van beton. Als inwoner van Leiden kan ik beloven dat het tegengestelde waar is. Ik heb lange tijd in het 'groene hart' gewoond en kan uit eigen ervaring vertellen dat de diversiteit aan flora in de stad groter is dan 'buiten', waar de enige vorm van groen weilanden zijn, die de op stal staande koeien van hooi moeten voorzien.

Tegenspeler Er wordt gepretendeerd dat de traditionele boer hand in hand met de natuur landbouw bedrijft. Samen met de zon en de regen zorgt deze boer met de kennis van de generaties ervoor dat wij niks tekort komen. De boer ziet de natuur als tegenspeler, als een noodzakelijk kwaad Het tegendeel is waar. De boer ziet de natuur als tegenspeler, als een noodzakelijk kwaad, getuige de bestrijdingsmiddelen, de kunstmest en de zaadveredelingstechnieken waarmee hij de beperkingen van de natuur te lijf gaat. Deze technologische vindingen, die overigens grotendeels overbodig zijn bij de door haar verfoeide hydrocultuur, zorgen voor het uitsterven van bijen, het vervuilen van grond- en oppervlaktewater en een landbouwsector die zich beperkt tot een handvol gewassen. Op mijn fietstochten door het agrarische achterland zag ik zelden iets anders dan aardappelen, mais en bieten op de Nederlandse akkers. Ons land heeft bovendien genoeg energierijke voeding. Obesitas is op weg om volksziekte nummer één te worden. Mensen zouden beter af zijn als ze wat meer groenten aten in plaats van koolhydraten.

Belang inzien Maar het minst begrijp ik nog dat Bijman Kroon zich afzet tegen een stroming die juist de landbouwsector weer in een positief daglicht zet. Als kleinschalige productie van dagverse groenten en kruiden in de stad kan plaatsvinden, is dat een zegen voor iedereen. Want mensen die het belang inzien van verse en onbespoten groenten zijn ook bereid daarvoor wat meer te betalen. Hierdoor komen ook de traditionele boeren minder onder druk te staan om altijd maar meer te leveren voor minder geld. Want waar dat toe leidt, dat weten we inmiddels.

