Stabiliteit leidt tot meer optimisme

Des te opmerkelijker en ook des te opbeurender is het dat het planbureau voor het eerst in lange tijd in het ­deze week gepubliceerde kwartaalbericht meldt dat 49 procent van de ondervraagden denkt dat het de goede kant op gaat in Nederland. Voor het eerst in tien jaar is daarmee het aantal optimisten, als de groep zo genoemd mag worden, groter dan het aantal pessimisten.

Een deel van de verklaring ligt zeer waarschijnlijk in het feit dat het ook met de economie beter en beter gaat. Het economisch herstel houdt al langere tijd aan, maar het heeft lang geduurd voordat de gevolgen van de klap van 2008, de kredietcrisis en de daaropvolgende diepe economische crisis, tenietgedaan waren.

Dit kan echter niet meer dan een deel van de verklaring zijn. Uit de cijfers van het SCP blijkt dat het optimisme sneller toeneemt dan de welvaart, als we economische groei voor het gemak even zo mogen vertalen. Sterker: uit veel onderzoek blijkt dat de economische groei juist stelselmatig slechts beperkt resulteert in groeiende ­inkomens. Er is dus meer aan de hand, al heeft het SCP daar (nog) geen verklaring voor.