Staatssecretaris Broekers-Knol heeft geen oog voor mensen die in nood verkeren

Er zitten grenzen aan een hardvochtig asielbeleid, zelfs voor een VVD’er. Broekers-Knol trekt haar conclusies, maar daar was wel de nodige media-aandacht voor nodig, na spitwerk van journalisten van NRC Handelsblad. In een Kamerbrief zegt de staatssecretaris af te zien van het omstreden beleid om alleenreizende asielkinderen niet meer in aanmerking te laten komen voor gezinshereniging met vader, moeder, broertje of zusje.

Het verdient, zacht gezegd, geen schoonheidsprijs. Allereerst is het bedenkelijk dat Broekers-Knol dit ­moreel verwerpelijke beleid, waarvan de juridische haalbaarheid direct al onzeker was, onderschreef.

Dat moet ze zich na de commotie hebben gerealiseerd, maar dat maakt het niet minder erg voor asielkinderen die al sinds 2019 horen dat ze niet worden verenigd met hun ouders. De argumentatie daarachter: kinderen in crisis- of oorlogsgebieden worden vaak ­bewust vooruit gestuurd door hun ouders en dat moet voorkomen worden.

Papieren werkelijkheid

Dat is de papieren werkelijkheid, geredeneerd vanachter een veilig bureau in Den Haag. Zoals asieladvocaat Corrien Ullersma al in deze krant beargumenteerde, neemt geen enkele ouder lichtvaardig het besluit om de kinderen vooruit te sturen – kinderen die een gevaarlijke reis moeten ondernemen door de woestijn of in gammele bootjes over de Middellandse Zee.

Dat de staatssecretaris geen oog heeft voor mensen die in nood verkeren en van daaruit handelen, is tekenend voor haar hardvochtige asielbeleid. Toen het Griekse kamp Moria afbrandde, verzette zij zich in eerste instantie tegen de opvang van vluchtelingen. Toen er gesproken werd over het evacueren van Afghanen, reageerde ze afhoudend en vreesde ze voor een ‘aanzuigende werking’. Daar hield ze aan vast, zelfs ­nadat de Kamer (in meerderheid) een motie aannam om meer Afghanen te evacueren.

De schuldvraag doet er niet toe

De verontwaardiging daarover zorgde ervoor dat ze het beleid (iets) wijzigde. Hetzelfde patroon doet zich voor met alleenreizende asielkinderen. Weer is de verdediging van de staatssecretaris dubieus. In haar Kamerbrief verschuilt ze zich achter de IND. Ze schrijft dat ze pas in maart op de hoogte was van het aangepaste nareisbeleid, dat ze vervolgens verzocht nader onderzoek te doen naar de aantallen, en dat ze tot die tijd het beleid in stand zou houden.

In het licht van de berichtgeving een opmerkelijk standpunt aangezien NRC eerder meldde dat de staatssecretaris tegen advies van de IND-top in het nieuwe beleid doordrukte. In werkelijkheid doet de schuldvraag er niet toe. Een bewindspersoon is zelf verantwoordelijk voor het beleid. Dat ze die verantwoordelijkheid nu afschuift op haar ambtenaren maakt de kwestie pijnlijker en vraagt om uitgebreide verantwoording.