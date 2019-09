Sta ik onderaan op het prioriteitenlijstje van mijn vriend(in)?

Beste Beatrijs,

Recentelijk maakte ik een paar keer mee dat ik een goede vriend(in) voorstelde een afspraak te maken en ik per e-mail of app een hele waslijst kreeg voorgeschoteld die hij/zij moest afwerken voor hij/zij aan mij zou toekomen: werk hier, feestje daar, weekendje weg zus, familiebezoek zo. Het komt op mij niet erg aanmoedigend over. Alsof de vriendschap helemaal onder aan de prioriteitenlijst staat. Of is het een vertoon van gewichtigheid? Tot nu toe heb ik er niets van gezegd, maar misschien moet dat wel. Dan is mijn vraag: hoe?

Te veel excuses

Beste Te veel excuses,

Dat is inderdaad een rare manier van reageren, zo’n opsomming van drukke bezigheden om geen afspraak te hoeven maken. Het lijkt een beetje op ‘De hond heeft mijn huiswerk opgegeten en bovendien stond de brug open en was mijn fiets lek.’ The lady doth protest too much. Normaal is een reactie in de trant van ‘Ik zit in een heel drukke periode, maar het lijkt me leuk om je weer te zien. Zullen we iets afspreken voor over drie weken?’ Als iemand weer een barrière aan uitvluchten opwerpt op een voorstel uwerzijds, raad ik u aan om het te nemen voor wat het is: persoon heeft geen tijd en geen zin. Dan kunt u iets terug mailen als ‘Oké, ik hoor het wel, wanneer het beter uitkomt.’ Dit soort fricties uitpraten geeft meer problemen dan het oplost. Laat het initiatief voor contact tijdelijk bij de ander, dan ziet u vanzelf wel of er nog iets van komt.