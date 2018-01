Spreken over huiselijk 'geweld' is helemaal niet overdreven

Zeker niet overdreven Lees verder na de advertentie De politie rukt jaarlijks ongeveer 100.000 keer uit voor een incident rondom huiselijk geweld of huiselijke onveiligheid, omgerekend gemiddeld om de 6 minuten. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat ten minste 1 op de 3 mensen, voornamelijk vrouwen, te maken krijgt met partnergeweld. Kinderen zijn er de grootste slachtoffers van, kijken de 'kunst' af en gaan zelf door als ze volwassen zijn. Dreigen naar je kind een geliefd konijn of poesje te doden is een ernstige vorm van geestelijke mishandeling en zeer beschadigend. Huiselijke geweld is de grootste ondermijner van de samenleving en daar moeten we allemaal zeer scherp op blijven. Het is daarom nuttig en zeker niet overdreven om te blijven spreken over geweld. En laten we niet die vage term 'huiselijke onveiligheid' gebruiken, want dat is het keukentrapje ook. Mariette Christophe uit Hoevelaken Ik werd een beetje naar van die op­een­ge­sta­pel­de problemen achter de voordeur Truus Groothuis Culemborg

Eigen rechter Het ervaren van gewelddadig gedrag en dat vervolgens niet bespreken, vind ik niet kunnen. Dat een partner een pan naar iemands hoofd gooit (zoals het artikel schetst) is één, dat er een verhaal bij hoort dat snap ik ook, maar dat betekent niet dat er niet over gepraat moet worden. Volgens mij krijg je dan een situatie dat steeds meer mensen voor eigen rechter gaan spelen. Ik denk alleen dat we in deze discussie niet van slachtoffer en dader moeten gaan praten, maar dat er al veel eerder gepraat dient te worden. Otto Schutte uit Bovensmilde

Eigenlijk wilde ik niet reageren op deze vraag. Ik werd een beetje naar van die opeengestapelde problemen achter de voordeur. De reden dat ik toch reageer is dat ik maandagavond op het 'NOS Journaal' een echtpaar zag dat tachtig jaar was getrouwd en gelukkig was. Hadden ze dan nooit ruzie? Vast wel. De man zei: "Geven en nemen, dat is het geheim!" En daarbij pakte hij liefdevol de hand van zijn vrouw. Dat zouden meer mensen moeten doen. Maar helaas is de realiteit anders. Ik denk dat het in de hedendaagse maatschappij zit. Alles moet leuk zijn en blijven. Huishoudelijke onveiligheid in kaart brengen? En dan? Truus Groothuis uit Culemborg

Nuttig Aandacht voor huiselijk geweld kan natuurlijk nooit overdreven zijn, want het komt toch al te vaak voor. Daarom blijft het nuttig om erover te spreken. Anders zouden we ons er op een gegeven moment bij neer kunnen leggen dat het nu er eenmaal is en dat er wel eens slachtoffers bij kunnen vallen. En dat moeten we in een beschaafd land niet dulden. Arie Kesman uit Tiel