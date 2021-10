Spreek loonstijging in centen af, dat is eerlijker dan in procenten

Bij cao-verhogingen gaat het om procenten. Daarvan profiteren hogere inkomens veel meer dan lagere. Iedereen hetzelfde bedrag geven is veel eerlijker, vindt Piet Heerkens, ondernemer.

“Wacht even Heerkens, is dat jouw tekst of komt die van een vakbond-spandoek?” Het pleidooi voor centen in plaats van procenten is mijn tekst en die komt niet alleen recht uit mijn hart, maar evenzeer uit mijn verstand. Het is mijn stellige overtuiging dat het bestaande systeem van cao-verhogingen leidt tot toenemende inkomensongelijkheid. En dat is in niemands belang; ook niet in dat van werkgevers. Integendeel. Toenemende kansenongelijkheid op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, persoonlijke ontwikkeling én inkomensontwikkeling leidt alleen maar tot sociale onrust en maatschappelijke ontevredenheid. Alleen maar tot verliezers dus.

Het levensonderhoud wordt steeds duurder en dus zijn er cao-verhogingen nodig om salarissen te laten stijgen, zodat prijsstijgingen worden gecompenseerd. Dat is eerlijk genoeg, zou je zeggen. Alleen pakt dat niet bepaald eerlijk uit.

Primaire levensbehoeften

Immers, de verschillen zijn al groot. Inflatie raakt de lagere inkomens vele malen heftiger dan de midden- en topinkomens. Mensen met een minimumloon zijn doorgaans hun volledige salaris (en niet zelden méér dan dat) kwijt aan primaire levensbehoeften. Tijd en geld voor ontwikkeling en opleiding zijn er eenvoudigweg niet.

Voor de hogere salarissen geldt dat wel, waardoor zij nog meer kansen hebben om te groeien. Ze kunnen een gedeelte van hun inkomen opzijzetten voor eventuele calamiteiten en om te sparen.

En de topinkomens? Die hebben maar een gedeelte van hun inkomen nodig voor primaire levensbehoeften. Er blijft genoeg over voor luxe investeringen, sparen en zelfs beleggen.

Wat is nu het effect van de jaarlijkse cao-verhogingen? Binnen mijn branche geldt een cao die algemeen bindend is voor álle medewerkers. De uit de onderhandelingen voortgekomen procentuele verhoging geldt dus voor zowel de laagste als de hoogste salarissen.

Dat betekent dat bij een cao-verhoging van laten we zeggen 1,5 procent, iemand met een jaarinkomen van 22.000 euro er 330 euro op vooruitgaat. De topper met een jaarloon van 150.000 euro kan echter rekenen op 2250 euro meer. Een procentuele verhoging leidt dus tot grote absolute verschillen. Nóg grotere verschillen, omdat we hier te maken hebben met percentage op percentage.

Laptop, auto van de zaak

Iemand met een minimumloon gaat er in tien jaar tijd 4348 euro op vooruit. De topper met een salaris van 150.000 euro, tikt in diezelfde periode 29.648 euro aan. Een toename van inkomensongelijkheid van ruim 25.000 euro.

Dan hebben we het nog niet eens over functiegerelateerde voordelen die in de hogere loonschalen gelden, maar niet op cao-loonniveau. Denk aan pensioenvoordelen, mobiele telefoon, laptop of een auto van de zaak. Allemaal zaken die de meeste cao-loners uit eigen zak moeten betalen.

Voer ik hiermee een pleidooi voor inkomensnivellering? Geenszins. Maar wel voor het behouden van inkomensverschillen in plaats van die verschillen te laten toenemen. Je wordt er zelf niet slechter van als een ander hetzelfde bedrag erbij krijgt als jijzelf. Wie een redelijk argument kan aanvoeren ter onderbouwing dat hogere inkomens recht hebben op een groter deel van de taart, is bij mij van harte welkom.

De oplossing is heel simpel. Laten we bij volgende cao-verhogingen niet uitgaan van procenten, maar van centen. Dan worden de verschillen in ieder geval niet gróter.

Loonruimte moet anders verdeeld worden

Ik hoor de tegenwerping al aankomen. “Ja, maar is zo’n absolute verhoging voor de middeninkomens dan wel voldoende om de inflatie te compenseren?” Weet ik niet. Maar ik weet wel dat het in dat geval absoluut onvoldoende is voor de lagere inkomens, die toch al hun hele salaris aan primaire levensbehoeften zien opgaan.

Dat is dus geen argument om niet over te stappen van procenten naar centen. Om hoevéél centen het dan zou moeten gaan, dat is niet aan mij. Dat moeten werkgevers- en werknemersorganisaties maar uitonderhandelen. Maar volgens mij is er maar één conclusie duidelijk: de loonruimte kan en moet anders tussen de verschillende inkomens worden verdeeld. Daar is uiteindelijk iedereen gebaat bij.

