Sportman en sportvrouw van het jaar? Eerder populairste sportman/vrouw van het jaar

Bij de mannen zijn motorcrosser Jeffrey Herlings, schaatser Kjeld Nuis en turner Epke Zonderland genomineerd en bij de vrouwen de schaatssters Jorien ter Mors en Suzanne Schulting en de wielrensters Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Sporters die snoeihard trainen, veel voor hun sport laten en, bovendien, winnen. Bravo. Maar is dit dan de crème de la crème van de ­Nederlandse sportwereld? Hoe kan het dat Tom Dumoulin en Kiki Bertens niet op de shortlist staan? De sportpersoon van het jaar zou ’s lands beste moeten zijn, die dat jaar de knapste prestatie(s) heeft geleverd. Lastige opgave voor de jury, want hoe vergelijk je Formule 1-racen met biljarten?

Winnen niet het belangrijkste criterium

Ach, het zijn echt geen appels en peren. Winnen zou niet het belangrijkste criterium moeten zijn: Nederland is eeuwig wereldkampioen korfbal, maar die ploeg is nooit genomineerd. Want korfbal is een ‘kleine’ sport, daar zijn we het allemaal over eens. Net als schaatsen, in feite: Nederland domineert volledig, in ieder geval commer­cieel. Ploegen hebben Nederlandse sponsors, alleen hier krijgt schaatsen ook aandacht in een niet-olympisch jaar. Nederland heeft de beste opleidingsstructuur, Nederlandse coaches mogen wereldwijd het evangelie verspreiden. Zijn onze schaatsers wereldtop? Zeker, maar die top is relatief makkelijk te halen: bijvoorbeeld door sporters uit een andere discipline, zoals ­inline-skaters als Chad Hedrick, of uit een land met geringe begeleiding en traditie, zoals de Tsjechische Martina Sablikova.

Hetzelfde geldt voor dameswielrennen, ook dat wordt op beperkte schaal serieus beoefend, in tegenstelling tot mannenwielrennen. Die tak is immens, de competitie enorm. De tweede plaatsen van Tom Dumoulin in de twee grootste wielerkoersen ter wereld zijn moeilijker te behalen dan de overwinningen van beide genomineerde dames.

Volgens dezelfde logica is de halve-­finaleplek bij het WK van de volleybalvrouwen een gigantische prestatie: het is de grootste vrouwenteamsport ter wereld – maar de dames stonden niet eens op de longlist.