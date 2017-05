Sporten op het werk helpt wel, mits je het goed doet

In grote lijnen mag dit misschien zo zijn, maar Van der Beek heeft de bekende ad hoc interventies en de traditionele zienswijze op fitheid gebruikt, gebaseerd op klassiek wetenschappelijke gedachten.

Die zijn in de sport-medische wereld juist aan het kantelen. Met die nieuwe inzichten kan sport op het werk wel degelijk het verschil maken: het gaat er vooral om hóe we bewegen.

Uit veel recent onderzoek blijkt dat gerichte spiertraining allesbepalend is voor de fitheid en gezondheid.

Relatief korte trainingen

Onze spieren zijn we, door het zittende leven dat we leiden, flink aan het verwaarlozen. Een gezonde spieropbouw draagt onomstotelijk bij aan een beter en langer leven. En daar is niet veel voor nodig.

Met relatief korte trainingen van ongeveer twintig minuten per week kunnen de zes basisgroepen van spieren goed geoefend worden. Voorwaarde is dat je door moet gaan met de oefeningen tot een zogeheten ‘tijdelijk spierfalen’, tot je werkelijk niet meer kunt. En dat is geen fijn gevoel. Om je daarbij te helpen heb je een persoonlijke coach nodig, die er ook op let of je de oefeningen op de goede manier uitvoert.

Voorwaarde is dat je door moet gaan met de oefeningen tot een zogeheten ‘tijdelijk spierfalen’

Bij Siemens zijn we daar al vier jaar mee bezig en met groot succes. We hebben een kleine inpandige studio waar een flink deel van de medewerkers op zo’n manier sport, een kleine honderd man. Vrijwel allemaal niet heel sportieve mensen die het patroon van drie keer per week, anderhalf uur sporten in een grote sportschool nooit echt hebben opgepikt, maar wel wekelijks op afspraak in normale kleding de studio binnenlopen.

Daar doen ze de oefeningen die op dat moment misschien niet echt prettig zijn, maar wel een direct merkbaar resultaat hebben. Daardoor is iedereen zonder uitzondering enthousiast.

Vooral de inbreng van de persoonlijke coach die twintig minuten lang positieve feedback geeft, blijkt een uitkomst, waardoor het sporten vol te houden is en de medewerkers daadwerkelijk in een gezond patroon belanden. De structuur geeft het rendement. Vrijwel alle medewerkers zeggen sterker te zijn en op veel vlakken, ook psychisch, beter in hun vel te steken.

Om naast dit enthousiasme te zien of het sporten ook werkelijk iets bijdraagt aan de kostenreductie en de bedrijfsvoering van Siemens, hebben we de verzuimcijfers van de medewerkers vergeleken, gebaseerd op de standaarddata die we verzamelen. In het jaar voordat ze op deze manier trainden, had de gemeten groep van ongeveer 50 mensen een ziekteverzuim van 3,8 procent. Na een jaar sporten was dit met meer dan de helft gedaald naar 1,8 procent.

In de afgelopen decennia is het versterken van de spieren jammer genoeg in het verdomhoekje beland

Siemens is overigens niet het enige bedrijf dat op deze manier bezig is. Ook op de kantoren van Ahold, Robeco en uitzendconcern Randstad zijn medewerkers op eenzelfde manier in de weer met de versterking van de spieren.