Sport is een van de grootste vergissingen die de mensheid ooit heeft begaan

De Olympische Maffia slaat weer eens toe. Het mensenhatende festijn werd al eens gehouden in het Rusland van Poetin, vorig jaar nog in het land van de Oeigoerse concentratiekampen. Voor de Spelen in Rio de Janeiro (2016) werden favela’s schoongeveegd; een jaar later was de stad zo goed als failliet en rees de misdaad erger dan vóór de Spelen de pan uit. Waar de Olympische Spelen opduiken, verkruimelen mensenrechten en viert corruptie feest.

In de zomer van 2024 moet Parijs eraan geloven. ‘Les Bouquinistes’, de beroemde boekhandelaren met hun groene stalletjes langs de Seine, worden gesommeerd voor de duur van het evenement op te hoepelen. Laat de letteren maar wijken voor de ­allesvernietigende massacultuur van de sport.

Een sporter ben ik niet, maar ik verkeer vaak met mijn kind in speeltuinen. Laatst hing ik ergens vrolijk als een aap aan een klimrek te slingeren toen ik me afvroeg waar het toch is misgegaan: wanneer werd spel geïnstitutionaliseerd tot sport?

Rennen, springen, klimmen: kinderen zijn er dol op, en wat doen volwassenen? Die gaan naar een fitnessfabriek. Soms loop ik erlangs (lopen, goed voor je) en dan zie ik ze bezig: idioten op loopbanden. Alleen de mens is zo gek om te betalen voor iets wat je overal gratis kunt doen: lopen, rennen. Stelletje hamsters in hun tredmolens.

Verbinding is de boodschap, maar hoe dan?

De institutionalisering van het spel bracht ons voetbalclubs. Schrap het woord club. Het zijn beursgenoteerde bedrijven. Ze zijn handelswaar voor Saudische olieboeven, net als hun spelers. Waar gevoetbald wordt, moeten complete politie­machten het losgeslagen hooligantuig in bedwang houden. De Ffa is een naar corruptie riekende bende, die net zo graag als het Internationaal Olympisch Comité neerstrijkt in landen waar mensenrechten als mop verteld worden tijdens het martelen.

Altijd is de reclameboodschap: verbinding. Hoe dan? Door hun eigen prestaties geobsedeerde atleten strijden tégen elkaar, er wordt met vlaggen gewapperd, nationalisme viert hoogtij bij sportevenementen. Sport zaait verdeling.

Grootste vergissing

Wat zeg je? Sporten is gezond? Ik zal ­eraan denken wanneer ik weer eens zo’n hijgende hartaanval-in-wording voorbij zie hardlopen in het park. Voetballers zijn om de haverklap geblesseerd. Boksers brengen elkaar onherstelbaar hersenletsel toe. Wielrenners zijn uitgemergelde dopingverslaafden die precies hetzelfde doen als jij en ik – fietsen – maar dan ietsje harder. Formule 1 is een wereld van belastingontduikende knaapjes die onder oorverdovende herrie de atmosfeer nog wat verder volpompen met CO 2 , waardoor er straks nergens ter wereld nog natuurijs is om op te schaatsen, en van kunstijs met z’n koelmachines wordt het klimaat ook al niet vrolijk.

Sport is een van de grootste vergissingen die de mensheid ooit heeft begaan. Het is tijd om ermee op te houden en weer te gaan spelen.