Sport en natuurrampen dwingen ons tot keuzes

Ik zou eraan toe kunnen voegen dat komkommertijd, de zomer-nieuwsluwte, ook niet meer opgaat. Waar op of rond het Binnenhof de afgelopen maanden een nieuwe coalitie in elkaar werd gekneed, deden natuurrampen, oorlogen, aanslagen en natuurlijk Trump, altijd weer die onberekenbare Trump, de kolommen vollopen.

En de fipronil-affaire. We hadden nog nooit gehoord van fipronil, maar nu weten we dat dit schoonmaakgif niet in onze eieren hoort, ook al waren de concentraties zo laag dat pas bij de consumptie van enorme hoeveelheden de gevarenzone werd betreden. Maar een heuse affaire was ontstaan, een die inmiddels Europese proporties heeft aangenomen.

Opvallend is dat ook onze lezers geen reces meer kennen. Kennelijk doordat digitaal lezen toeneemt op het vakantieadres, bleven de reacties binnenkomen op keuzes van de redactie, verhalen in de krant en opinie-artikelen. Gelukkig maar. Met het verstrijken van de maand augustus nam het aantal brieven wel toe, vooral deze week over onze berichtgeving over de successen van onze hockeyvrouwen en -mannen. Lezers maakten er een gender-issue van, omdat op de sportpagina van afgelopen maandag de hockeymannen een iets groter stuk in de krant kregen. Maar nog erger, dat het boven het stuk stond dat ging over het winnen van de Europese titel door de vrouwen. Gelijke monniken, gelijke kappen, was de teneur van vele reacties.

De mannen, die minder titels op hun palmares hebben, verloren in de groepsfase afgetekend met 0-5 van de Belgen, om vervolgens in de finale opmerkelijk genoeg van hen te winnen. In de aanloop naar de finale kregen zowel de mannen als de vrouwen veel aandacht door interviews met spelers en trainers, voorverhalen en wedstrijdverslagen.

Bij de keuze om de hockeyers een prominentere plek te geven was de prestatie doorslaggevend en niet het feit dat het mannen waren. Het vrouwenteam was torenhoog favoriet (9 EK-titels, 10 WK's en 3x Olympisch goud) en maakte die rol helemaal waar.

Superstorm

Wat beide teams wel parten speelde was de orkaan Harvey die dat weekeinde toesloeg in de VS. Was er aanvankelijk ruimte gemaakt om de prestaties van beide teams ook voorin de krant te beschrijven, door de storm werd besloten de successen van beide teams terug te brengen tot een foto in het balkon op de voorpagina, met als kop boven de foto 'Unieke dubbelslag'.

Zowel diverse redacteuren als lezers vroegen zich af of de overstromingen in Bangladesh, Nepal en India er niet bekaaid afkwamen in onze berichtgeving, terwijl het aantal doden (boven de duizend) fors hoger was dan in Texas of Lousiana.

Overstromingen in dat deel van Azië komen helaas elk jaar voor, waardoor het qua nieuws minder impact heeft dan een superstorm in Amerika. Uiteraard speelt mee dat veel nieuwsmedia over de Amerikaanse orkaan berichtten, maar de omvang van de overstromingen en de verwoestingen in grote, moderne stedelijke gebieden, waren aanleiding om hiervoor onze kolommen ruim open te stellen.