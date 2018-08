Spectaculair hoe Mark Rutte zich ontpopt als martelaar voor de heilige zaak

Alles voor een soepele overgang naar het normale leven. De kwestie Stef Blok ligt nog steeds op tafel, net als de afschaffing van de dividendbelasting. Erger nog, dat onzalige voornemen krijgt nu vaste vorm.

Eén ding is in de zomermaanden wel veranderd: de prijs van het plan is door het gunstige economische tij alleen maar hoger geworden; meer winst betekent meer dividend, en dus meer verlies aan dividendbelasting. De teller staat nu op 2 miljard euro per jaar, in plaats van 1,4 miljard. Voor premier Rutte reden de hakken des te dieper in het zand te zetten, en de ongelukkige coalitiepartners D66 en CU volgen in zijn spoor, zich beroepend op het ijzersterke argument dat het nu eenmaal in het regeerakkoord staat.

Het meest spectaculaire van deze gang van zaken lijkt mij dat Rutte zich ontpopt als een man van diepgewortelde principes. Vriend en vijand raden het plan af, de kiezers moeten er niks van hebben, zelfs De Telegraaf ziet er niets in, maar de premier houdt voet bij stuk en presenteert zich als martelaar voor een heilige zaak. Het is ‘in zichzelf een bizarre en vreselijke’ maatregel, zei hij deze week na coalitieoverleg. “Je gaat toch niet voor je lol belastingvoordeel geven aan buitenlandse aandeelhouders.” Echt, als het niet moest, zou hij het niet doen.

De winst is voor de Britse aandeelhouders – lollig voor hen, maar niet echt hetzelfde als het Nederlandse algemeen belang

Tegenspartelend En waarom moest het ook alweer? Vanwege het algemeen belang, zei Rutte. Vanwege de werkgelegenheid. Maar dat argument wordt zelfs door het bedrijfsleven niet serieus genomen, dat wil zeggen: door vrijwel geen enkel bedrijf behalve Shell en Unilever. Zij waren het, zo moest het kabinet tegenspartelend prijsgeven, die deze belastingafschaffing bij de VVD bestelden. Alleen dan zouden ze hun hoofdkantoren in Nederland kunnen handhaven. “Tegenover Unilever, dat besloot in Rotterdam te blijven, zitten we er moreel aan vast”, aldus fractievoorzitter Dijkhoff. Intussen is maar helemaal de vraag wat een hoofdkantoor-status qua werkgelegenheid oplevert. Unilever zelf spreekt van tien arbeidsplaatsen extra in Rotterdam, plus wat onbeduidende spin-off. De werkelijke winst is voor de Britse aandeelhouders – lollig voor hen, maar niet echt hetzelfde als het Nederlandse algemeen belang. Integendeel, de internationale aandeelhouderseconomie, met haar focus op de hoogste winst op de kortste termijn, ondergraaft onze samenleving. Binnen het CDA, waar sommigen zich het christelijk-sociale gedachtengoed nog herinneren, vinden deze bezwaren wel wat weerklank, maar fractieleider Buma is op dit punt Rutte’s trouwste bondgenoot, en hij krijgt bijval van oud-partijvoorzitter en senator Marnix van Rij. Die stelt dat de dividendkwestie zich niet leent ‘voor een debat vanuit de principes van het CDA’. Een even eerlijke als onthutsende verklaring. Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de 'keiharde nuance' en het 'onverbiddelijke enerzijds-anderzijds' preekt.

