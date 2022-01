Soumaya Sahla haalde doelbewust een wit voetje bij de oude vijand

Iedereen verdient een tweede kans. U en ik, en ook de in 2014 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeelde Soumaya Sahla (ze had haar straf eerder uitgezeten) wegens ‘deelname aan een terroristische organisatie (Hofstadgroep) met wapens in haar bezit’. Sahla is nu VVD-lid, gespecialiseerd in terrorisme en deradicaliseren. De vraag is hoe je zeker kunt zijn dat de wederopstanding van een zwaar veroordeelde niet geveinsd is.

In 2014 bij haar proces merkte het OM dat ze weliswaar ‘een sympathieke, intelligente dame’ was geworden maar dat ze nooit afstand had genomen van wat haar destijds heeft bewogen: ‘Het zou haar sieren als zij deze jeugdzonde ruiterlijk zou erkennen’. Terroristische ‘jeugdzondes’ bestaan kennelijk echt.

In 2016 werd deze veroordeling door de Hoge Raad bekrachtigd toen die Sahla ‘volharding in ontkenning’ verweet en merkte dat ‘van werkelijk afstand nemen van de door haar begane strafbare feiten geen sprake is.’ Verder noemde Sahla haar proces een ‘showproces’, dat wil zeggen: een proces waarvan de uitkomst bij voorbaat vaststaat en dat propaganda dient. In haar visie heeft de Nederlandse justitie dus stalinistische trekjes. Kun je dan spreken van wederopstanding die een tweede kans verdient? Voer voor psychologen.

Er was een patroon

Dat Soumaya Sahla in 2011 het contact opzocht met Frits Bolkestein bij een boekpresentatie is opmerkelijk. Bolkestein was juist de leermeester van Geert Wilders die de dubieuze eer had in de ‘belangstelling’ te staan bij haar terroristische Hofstadgroep. Bolkestein was de eerste prominente criticus van de islam in de jaren negentig.

Zoiets gebeurde ook met islamcriticus Max Pam: ze zocht hem op tijdens een radioprogramma en onderhield later regelmatig contact met hem (volgens zijn column ‘Misschien ben ik naïef’ in de Volkskrant). Het lijkt een patroon te zijn: bij de oude vijand doelbewust een wit voetje halen terwijl haar proces nog moet plaatsvinden.

Onvergeeflijke misstappen van Bolkestein

Frits Bolkestein heeft Sahla, die nooit afstand van haar verleden had genomen, jarenlang in vele VVD-netwerken geïntroduceerd. In een dubbelinterview in EW in 2019 verklapte Sahla dat Bolkestein haar vroeg ‘te beloven dat ze niet zou uitsluiten ooit Tweede Kamerlid te worden’. Ook vertelde ze door Khadija Arib te zijn uitgenodigd om een keer met haar als Kamervoorzitter mee te lopen. Wilde ze dan Wilders de hand schudden? Op Prinsjesdag 2015 werd ze door Bolkestein meegenomen. Naar verluidt zat Sahla enkele stoelen verwijderd van de onwetende Geert Wilders. Een van de onvergeeflijke mistappen van VVD-prominent Bolkestein.

Dat PVV-leider Wilders furieus is over deze gang van zaken is meer dan begrijpelijk. De man die nog steeds voor zijn leven moet vrezen, zijn vrijheid al achttien jaar kwijt is dankzij de dreigingen van mensen als ex-Hofstadlid Sahla en haar ex-man Nouriddin El F. (veroordeeld tot acht jaar) zou op meer empathie moeten kunnen rekenen in de Kamer als het om zijn veiligheid gaat.

Ook Soumaya Sahla verdient een tweede kans. Woensdag heeft ze voor het eerst publiekelijk spijt betuigd voor de ‘zwarte bladzijden’ in haar leven. Laat, maar wel bevrijdend.

