Soms zijn de Middeleeuwen dichterbij dan we denken.

Toen ik het boek uit de bieb haalde, waren de jaren negentig net begonnen. De Berlijnse Muur was gevallen, Nelson Mandela was vrij en ik was niet de enige in mijn klas die geloofde dat de wereldvrede op het punt van uitbreken stond. De Middeleeuwen, fakkels en kruistochten, leken verder weg dan ooit.

Beckman baseerde het verhaal op verschillende historische bronnen, maar of er in 1212 echt kleine kruisvaarders op pad gingen, is niet met zekerheid te zeggen. Volgens een bekende theorie betreft het een vertaalfout. Het Latijnse woord ‘pueri’, waarmee de groep in oude teksten wordt aangeduid, kan zowel ‘kinderen’ als ‘arme boeren’ betekenen. Dat las ik deze zomer, toen ik begon aan de research voor een voorstelling gebaseerd op Beckmans boek. Ik las ook andere theorieën: dat er in 1212 wel degelijk een massa minderjarigen naar zee liep. De schattingen lopen uiteen; tussen de tien- en dertigduizend kinderen, op weg naar het beloofde land.

Ze geloofden dat de zee voor hen zou splijten zodat ze met Gods zegen in één ruk door konden marcheren naar Jeruzalem. Daar aangekomen zouden de Saracenen op hun knieën vallen bij de aanblik van zoveel christelijke onschuld.

Maar de zee week niet.

Ook over wat er na die teleurstelling met hen gebeurd zou zijn, lopen de opvattingen uiteen. Misschien zijn ze in Bagdad beland, als slaven aan het hof van de kalief. Misschien gingen ze de Middellandse Zee op, waar ze werden opgepikt door piraten die hen verkochten in Noord-Afrika. Misschien zijn ze teleurgesteld en half verhongerd naar huis teruggelopen.

Ik las dit en dacht aan iets wat vorig jaar in de krant stond. Een interview met de Kinderombudsman die vertelde dat er sinds de vluchtelingenstroom op gang kwam twintigduizend kinderen van de radar zijn verdwenen ergens tijdens hun tocht naar of door Europa.

Geen Amber Alerts, geen liveblogs. Twintigduizend kinderen

Niemand weet wat er met hen gebeurd is. Verkocht, te werk gesteld, verdwenen in de illegaliteit. Een paar van hen werden teruggevonden in een bordeel in Rome. Het stond één dag op de voorpagina, daarna verdwenen ze langzaam uit de kranten. Geen Amber Alerts, geen liveblogs. Twintigduizend kinderen.

Soms zijn de Middeleeuwen dichterbij dan we denken.

