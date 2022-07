Soms wijst de twijfel de weg

Ik verbaas me over mensen die zeker weten dat abortus verkeerd is. Mensen die dit gelijkstellen aan kindermoord, en zich vol heilig vuur ophouden bij abortusklinieken en zwangere vrouwen aanspreken of zelfs lastig vallen. Mensen die niet schrokken toen het reactionaire Amerikaanse hooggerechtshof een compleet verbod op abortus mogelijk maakte, maar dit juist vierden als een teken van hoop. Hoe kan je zo overtuigd zijn, als het vraagstuk zo onoplosbaar is?

Een paar jaren geleden zag ik voor het eerst een foetus rondzwemmen. Een miniatuurmensje met een flikkerend hartje. Een potentie die zich elke seconde wat verder realiseerde. Voor mij als aanstaand vader was de foetus een wens die in vervulling ging, maar als je zwangerschap een ongewenst ongeluk is, of zelfs een gewelddadig trauma, bekijk je de foetus met andere ogen. Echo’s brengen wezentjes in beeld die voor verschillende mensen totaal verschillende dingen betekenen, en die even wonderlijk als onkenbaar zijn.

Sommige mensen worstelen met het onkenbare. Ze houden niet van zaken die ze nooit zullen begrijpen, maar slechts kunnen aanschouwen en ondergaan. Niemand weet precies wat een foetus van twaalf weken waard is, en hoe je die waarde afzet tegen het recht van een vrouw om over haar lichaam te beschikken. En toch willen ze het weten. Toch verkondigen ze al snel, aan wie het maar horen wil, een onverbiddelijk antwoord.

Als niemand het weet, is het aan eenieder om zijn eigen afweging te maken

Wellicht verschanst pro-life zich daarom vaak in een religieuze doctrine. Door de eeuwen heen hebben de grote godsdiensten voortdurend twijfel omgezet in zekerheid, of iemand nu twijfelde over zijn seksuele geaardheid, zijn wens om te sterven of de morele status van een foetus. Het had altijd hardvochtige gevolgen.

Laten we onze twijfels niet overschreeuwen maar benadrukken. Ze kunnen ons juist de weg wijzen. Als niemand het weet, is het immers aan eenieder om zijn eigen afweging te maken. Het recht op abortus heeft een dubbele rechtvaardiging: het draait niet alleen om het recht op fysieke zelfbeschikking, maar ook om het recht een eigen oordeel te vellen over een ongrijpbare kwestie. In een liberale en empathische samenleving krijgt eenieder de informatie en de ruimte om dat oordeel te formuleren.

Bovendien biedt ruimte voor twijfel gelijk ook ruimte voor een praktische kijk op de zaak: als het debat over de morele status van een foetus nooit ophoudt, loont het om naar de gevolgen te kijken. De geschiedenis leert dat er altijd vrouwen zijn die zwaarwegende redenen hebben om te aborteren. Wil je werkelijk dat zij onder druk van een verbod de illegaliteit opzoeken? Wil je echt dat de staat aborterende artsen gaat vervolgen?

Natuurlijk kan een recht op abortus niet zonder enige beperking. In ons land mag een vrouw aborteren tot de vrucht buiten haar lichaam zou kunnen overleven. Maar tot dat moment is het aan haar om te beslissen.

Wen er maar aan. Ongrijpbare kwesties als abortus vragen niet om dwang, maar om vrijheid.

Stevo Akkerman is met vakantie. Schrijver en filosoof Jurriën Hamer vervangt hem.