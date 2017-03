Soms creëren we ook valse tegenstellingen

Er altijd speelt daarbij iets mee dat de mensen verdeelt in een groep verliezers en winnaars, in succes en mislukking. Of in mensen die ondanks gelijke talenten, toch ongelijke kansen hebben op leuk werk. Op succes. Maar misschien is dat wel een heel eenzijdige blik? Volgens de lezers zijn er zeker zorgen over een tweedeling in de samenleving. Maar zijn we daar zelf niet bij, vragen zij zich op hun beurt af, ook om kloven te dichten?

Zoeken wat ons bindt Tweedeling ontstaat volgens mij vooral als je als mens denkt dat aan de andere kant van de schutting het gras veel groener is dan bij jou. Dat kun je dus wel of niet doen. Daarmee wil ik niet de ‘positivo’ uithangen, bleh, maar volgens mij is het veel leuker om te zien wat je gemeenschappelijk hebt met de mensen aan de andere kant van de schutting. En vooral dat we met z’n allen maar wat ‘aanrommelen’ en het vaak niet weten. Dat hebben we, denk ik, allemaal heel erg gemeen met elkaar. Ook Trump, die met al zijn geld, luxe en macht, vooral zichzelf ieder uur moet overtuigen dat hij heel veel waard is. Bang dat ontdekt wordt dat hij het niet is? Laten we vooral naast elkaar gaan staan, zoeken naar wat ons bindt en gemeenschap zijn in plaats van in tweeën gedeeld. Corien Neleman uit Breda

Kinderen in armoede Naar schatting 400.000 kinderen leven in Nederland in armoede, een veel groter aantal gelukkig niet. Het is voor mij een vorm van verborgen en harde discriminatie, die pijn doet. Het is geen gaaf land, meneer Rutte, wanneer zovelen niet met de rest kunnen meedoen met dingen die juist gaaf voor een kind zijn. J. Tolsma uit Leiden

Eigen regie Ik maak me de meeste zorgen over de tweedeling tussen mensen die enige vorm van zeggenschap hebben over hun leven en mensen die dat niet hebben. Onder meer digitalisering, bureaucratisering en marktwerking verkleinen die regie. Veel mensen ervaren dat over hun hoofd beslissingen worden genomen. De ‘haves’ hebben meer zeggenschap dan de ‘have-nots’, en natuurlijk zitten in die eerste groep meer hoogopgeleiden. Maar uitgaan van een tweedeling tussen hoog- en laagopgeleiden creëert een valse tegenstelling. Die kan gevaarlijk zijn, omdat kennis en verstand hard nodig zijn, maar zo in diskrediet gebracht worden. Uitgaan van een tweedeling tussen hoog- en laagopgeleiden creëert een valse tegenstelling. Die kan gevaarlijk zijn, omdat kennis en verstand hard nodig zijn, maar zo in diskrediet gebracht worden Elles Tenten Elles Tenten uit Goori

Flexwerken Ik zie jonge mensen, goed opgeleid, toch maar geen vast contract krijgen. Af en toe een tijdelijk dienstverband, soms een verlenging, maar bij inkrimping van het bedrijf weer als eersten op straat. Inmiddels ben je de veertig gepasseerd, en heb je nog steeds geen vast dienstverband, dus ook geen mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten. Je geeft de moed op en om niet afhankelijk te zijn van een uitkering, probeer je werk te vinden in laagbetaalde banen. De oplossing zou zijn, weg met de stapeling van tijdelijke dienstverbanden en flexwerken. Lini Oldewarris-Bazuin uit Apeldoorn

We staan anders in het leven Zouden mensen het prettig vinden in elkaars schoenen te staan? Zelf kom ik uit een redelijk arm maar progressief gezin. Doorgroeien in ontwikkeling bracht mij op een hoger plan. Ik kan daar uitstekend functioneren, maar wil het vaak niet. Mensen met een academische opleiding staan vaak anders in het leven. Ik kan me voorstellen dat iemand van de reiniging niet op kantoor zou willen werken en andersom ook niet. Geen probleem mits er respect is voor elkaars keuzes. Laten we daarmee beginnen, dan wordt de kloof vanzelf kleiner. G. Borghardt uit Doesburg

