Sommige machthebbers vinden veelkleurigheid onverdraaglijk

Het is pas sinds kort dat de Times weer dagelijks in deze tuin landt; mijn familieleden waren al enige tijd overgestapt op een digitaal abonnement. Maar de komst van Trump heeft de nieuwshonger zo hevig aangewakkerd dat de krant hier nu in beide vormen wordt geconsumeerd – bovendien is het dubbele abonnement bedoeld als financiële ondersteuning voor goed journalistiek werk. En zo gaat het op meer adressen in Amerika. Sinds het land een president heeft die de Times rekent tot de ‘vijanden van de staat’, gaat het de krant voor de wind: in het laatste kwartaal van 2016 kwamen er 276.000 abonnees bij, tien keer zoveel als een jaar eerder in dezelfde periode. Plus 400.000 studentenabonnementen, gesponsord door lezers.

Serieuze verslaggeving kan moeilijk overschat worden

De pers heeft soms de neiging zichzelf wel erg belangrijk te vinden, maar nu zowel in de VS als in Europa de democratie van binnenuit dreigt te worden gesloopt, kan serieuze verslaggeving en meningsvorming moeilijk overschat worden. Als de macht wordt uitgeoefend door lieden die menen op magische wijze ‘het volk’ te vertegenwoordigen, moeten de media scherp nagaan welke belangen er achter die magie schuilgaan en welk spel gespeeld wordt. Daar is speurwerk voor nodig, dat geld en geduld vergt. Daarnaast moet er naar hartelust worden geanalyseerd, gedebatteerd en becommentarieerd om te laten zien dat het volk als eenstemmig wezen helemaal niet bestaat – het volk is pluriform, een ­kakofonie, een optelsom van meningsverschillen.

Veelkleurigheid Het is veelzeggend dat Trump en de zijnen die veelkleurigheid onverdraaglijk vinden; wat het Witte Huis tentoonspreidt, is niet de gebruikelijke ergernis van de zittende macht over de pers, het is een aanval op de diversiteit van een open samenleving. Trump heeft journalisten ‘de laagste mensensoort’ genoemd, en dat later nog naar beneden bijgesteld tot ‘de laagste vorm van leven’. Vrijdag noemde hij de ­Times en CNN ‘een groot gevaar voor ons land’. Dat was niet slechts opgewonden retoriek, de president kondigde concrete actie aan tegen ‘het fake nieuws dat de waarheid niet spreekt en het volk niet vertegenwoordigt’. “We gaan er wat aan doen.” Het resultaat volgde direct: bij de persbriefing op het Witte Huis werden de Times, CNN, BBC, Huffington Post en Buzzfeed niet toegelaten. Mocht zoiets ons ook in Nederland te wachten staan – je weet maar nooit – dan mag ik hopen dat alle media hun spullen pakken en wegrennen. Collectief. Twee maanden geleden zei Trumps woordvoerder nog dat het Witte Huis nooit een medium zou uitsluiten. Hij gaf daar een interessante reden voor: “Dat is wat een democratie onderscheidt van een dictatuur.”

