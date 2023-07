Sociale media zijn funest voor onze mentale capaciteiten. Dus neem die smartphones op school in beslag

Ze is pas zes, maar mijn dochter heeft al een rijk sociaal leven. Bijna elke dag na schooltijd gaat ze uit spelen of er komt een klasgenootje bij ons over de vloer. Die kinderen vermaken zich uitstekend en ik geniet ervan om te kijken of van een afstandje te luisteren naar hun spel. Tussendoor werp ik een blik op mijn telefoon om te zien of iemand nog iets fascistisch heeft gezegd op Twitter – en meteen heb ik daar dan spijt van. Want een van de redenen waarom het kinderspel in mijn huis zo heerlijk is om te observeren, is dat die kinderen volledige, onverdeelde aandacht voor elkaar en voor hun spel hebben.

Op de website van The Atlantic verscheen onlangs een vurig stuk van de Amerikaanse sociaal psycholoog Jonathan Haidt waarin hij pleit voor telefoonvrije scholen. De negatieve effecten van overmatig telefoongebruik op het leervermogen zijn keer op keer in onderzoeken aangetoond. Alleen al de nabijheid van een telefoon – in je broekzak of tas – tast je cognitieve capaciteiten aan, zo erg is de mentale zuigkracht van die krengen.

Vooral wát er op die telefoons gebeurt is funest voor onze mentale capaciteiten: het gebruik van sociale media. Psycholoog Thijs Launspach schrijft in zijn recent verschenen boek Asociale media dat veelvuldig gebruik van de socials een negatieve invloed heeft op ons geestelijk welzijn en – ironisch genoeg – ons sociale leven. ‘We spreken minder af met vrienden en spenderen minder tijd aan interactie met ons gezin of onze familie.’

Socials maken eenzaam, ze dragen bij aan een negatief zelfbeeld en ontevredenheid over je leven en je lichaam, en het gebruik van socials kan leiden tot depressie, angst- en eetstoornissen. Dat geldt voor volwassenen, maar het geldt in heviger mate voor de generatie jongeren die is opgegroeid met smartphones plus socials. Het wetenschappelijk onderzoek geeft alle aanleiding te concluderen dat we die giftige combinatie in het leven van jonge mensen moeten beperken, zeker in de omgeving waar ze een aanzienlijk deel van hun tijd doorbrengen: school.

Toch meldde de NOS begin dit jaar dat de helft van de Nederlandse middelbare scholen tégen een landelijk verbod op mobiele telefoons in de klas is. De polderbezwaren die we toen te horen kregen, waren om je brein uit je schedel te trekken, zo stuitend: ‘Niet te handhaven’ (ooit heette dat: Kan geen orde houden). Of: ‘We moeten leerlingen leren omgaan met de verleidingen van die telefoons’. (Kán niet! Enige wat werkt: die telefoons heel ver weg stoppen. Kortom: in beslag nemen aan het begin van de dag en teruggeven aan het eind.)

Niet de leerlingen hebben les nodig in hoe je met telefoons omgaat – maar schooldirecteuren.