Aan het vorig jaar gehouden referendumkleefde een democratisch tekort. Het parlement was bij de beslissing de EU te verlaten door May gepasseerd, pas achteraf - door de rechter afgedwongen - werd het hierbij betrokken. Door alsnog verkiezingen uit te schrijven wordt de koninklijke weg bewandeld.

Kiezers hebben nu meer zicht op de consequenties van een Brexit dan in de aanloop naar het referendum. Want het is inmiddels wel duidelijk dat de meeste kiezers en wellicht politici toen geen idee hadden wat de concrete gevolgen zouden zijn van het opzeggen van het EU-lidmaatschap én de inzet van de regering.

De contouren beginnen zich nu af te tekenen. Waar veel Britten denken dat ze bevrijd zullen worden uit het ‘ondemocratische en spilzuchtige’ keurslijf van Brussel, dreigt er een gepeperde rekening op de onderhandelingstafel te komen liggen. Dit in de vorm van hogere importtarieven, een zeer dure boedelscheiding, geïsoleerde economische sectoren, vertrekkende multinationals en financiële instellingen, en wat al niet meer, bijvoorbeeld een vertrek van Schotland uit het koninkrijk.

Terechte stap

Ook al zijn vervroegde verkiezingen in dit licht een terechte stap, het besluit van May is niet vrij van opportunisme. Haar belangrijkste tegenstander, oppositiepartij Labour, staat er in de peilingen slecht voor. De zeer linkse Labour-leider Jeremy Corbyn kan weliswaar op veel steun rekenen in de partij, maar wordt daarbuiten nauwelijks gepruimd. De bij de vorige verkiezingen verpletterde Lib-Dems verkeren nog in de restauratiefase. May rekent op een grote overwinning en daarmee op een veel ruimer parlementair mandaat voor een Brexit dan nu het geval is.

Voor de kiezer is het van belang dat de oppositiepartijen met overtuigende, alternatieve plannen komen, bijvoorbeeld met een zachtere Brexit-koers of een nee tegen het opzeggen van het EU-verdrag. De uitslag van het referendum wees op een miniem verschil tussen het ja- en nee-kamp, dus er zijn wel degelijk kansen voor de oppositiepartijen, mits zij premier May overtuigend kunnen aanvallen op de gevolgen van harde onderhandelingen met de EU en een alleingang in het algemeen.

