Snelheid bij vaccineren is nu even belangrijker dan zorgvuldig maatwerk

De hoop op de terugkeer naar een leven zonder lockdown heeft deze week een flinke knauw gekregen. Dat komt door een tegenvaller en ook doordat de organisatie van het Nederlandse zorgsysteem snelle vaccinatie in de weg zit. Er heerst ‘prikchaos’.

De tegenvaller is dat AstraZeneca veel minder vaccins levert dan waarop gerekend was. Het Nederlandse vaccinatieprogramma is vooral ingericht op het vaccin vanAstraZeneca. Die tegenvaller is extra zuur omdat er wel een best grote voorraad vaccins aanwezig is van Pfizer, de andere producent. Die vaccins vragen een andere logistiek, en daar kan Nederland niet zo snel op overschakelen.

Er zijn tot nu toe in totaal iets meer dan 700.000 doses vaccin geleverd aan Nederland. Een deel ervan, zo’n 200.000, is via een prik uitgedeeld, eenzelfde hoeveelheid ligt gereserveerd te wachten als tweede prik. Dat betekent dat daarnaast enkele honderdduizenden doses wel aanwezig zijn, maar voorlopig keurig opgeborgen blijven, op de juiste temperatuur bewaard. Dat is bijna niet te verdragen.

Bij de uitvoering van het vaccinprogramma blijkt dat het fijnmazige Nederlandse zorgsysteem zo’n snelle vaccinatie van de hele bevolking niet aankan. In de verpleeghuizen loopt de frustratie op, omdat niet alle bewoners in een keer geprikt kunnen worden. Er zijn meerdere rondes nodig, afhankelijk van de status en de leeftijd van de bewoners, en hun registratie in het zorgsysteem. Die precieze, persoonsgerichte aanpak blijkt funest bij zo’n grootschalige operatie als het in korte tijd vaccineren van het grootste deel van de bevolking. Dat vereist een grove aanpak, en die cultuuromslag kan de Nederlandse zorg kennelijk niet maken.

Dat Nederland, samen met Bulgarije, de traagste vaccinatiestatistiek van Europa heeft is dus deels een kwestie van pech, maar vooral ingebakken in het systeem. Uitgangspunt bij de strategie was de aanpak van de griepprik. Die succesvolle jaarlijkse operatie, vooral via huisartsen, zou zonder meer toegepast kunnen worden bij de covidprik. Dat is een misvatting gebleken. Nu weet bijna niemand in Nederland meer wanneer hij of zij aan de beurt is voor een prik. Het broodnodige perspectief blijft uit. Want hoelang gaat het duren voor iedereen gevaccineerd is en families weer bij elkaar kunnen komen, en de horeca opengaat? De beperkingen zijn makkelijker vol te houden als duidelijk is wanneer ze worden opgeheven.

De frustratie en ergernis hierover zijn des te groter nu besmettelijkere varianten van het virus zich verspreiden. Alle reden om die honderdduizenden vaccins als de wiedeweerga toe te dienen. Snelheid is nu belangrijker dan zorgvuldig maatwerk.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.