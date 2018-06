Smartzorg is mooi, maar niet altijd

Het is dan ook een goede ontwikkeling dat technologie mensen steeds meer in staat stelt om zo snel mogelijk na een ingreep het ziekenhuis te verlaten. Er zijn allerlei, soms heel eenvoudige, technische middelen in de maak om te controleren of het herstel na een operatie goed verloopt. Een mooi voorbeeld is de Biosensor, een pleister op de borst die registreert wat de hartslag en huidtemperatuur zijn, maar ook kan doorgeven of iemand is gevallen. De gegevens gaan naar een virtueel zorgcentrum, waar ze worden geanalyseerd. Op deze manier kan er zorg worden geleverd aan veel meer bedden, die bovendien vaak bij mensen thuis staan in plaats van in het ziekenhuis. Een ander voordeel is dat patiënten zo een langere tijd na de operatie in de gaten gehouden kunnen worden. En de technologie ontlast de toch al overbelaste wijkverpleging, die routinebezoekjes om de hartslag of bloeddruk te meten achterwege kan laten.

Patiënten moeten niet het gevoel krijgen enkel vanwege de kosten naar huis te worden gestuurd

Ook bijzonder is HartWacht, een programma waarmee hartpatiënten thuis worden toegerust. Door de smartphone te koppelen aan meetapparatuur zoals een weegschaal en hartritmemeter, komen de gegevens in een datacentrum waar cardiologen die kunnen interpreteren. Zo kan eerder een hartprobleem worden ontdekt.

Het zal sommigen misschien een onveilig gevoel geven als ze moeten vertrouwen op een apparaat in plaats van op een arts. Maar de resultaten tot nu toe geven daar geen aanleiding toe.

Wel blijft het zaak de persoonlijke situatie van iedere zieke bij de inschakeling van technische apparatuur te betrekken. Veel mensen zullen het zeker prettig vinden om snel weer naar huis te kunnen gaan en zelf van de apparatuur af te lezen hoe het gaat. Anderen, zoals ouderen zonder goed sociaal netwerk, zijn meer gebaat bij een langere ziekenhuisopname of wel de wijkverpleging aan huis.

Want zorg na een operatie omvat meer dan alleen het meten van de lichamelijke conditie, ook spelen vaak verwarring en emotionele problemen op. Wat in elk geval moet worden voorkomen is dat patiënten het gevoel krijgen enkel vanwege de kosten naar huis te worden gestuurd. Uiteraard kan technologie helpen om de zorg betaalbaar en op niveau te houden. Maar het systeem staat of valt bij vertrouwen.

