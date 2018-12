Smartphone verbindt, als-ie maar op tijd uit staat

Twintigers en dertigers Lees verder na de advertentie Natuurlijk zijn de telefoons weg. Of het nu bij het kerstdiner is, bij een etentje met vrienden of andere momenten van samenzijn. Onder de twintigers en dertigers die ik ken, is dit een ongeschreven regel. Op een avond kijk je misschien een keer tussendoor naar appjes. Na een etentje in de trein of thuis is de telefoon er natuurlijk wél, dan is het op WhatsApp bijpraten. Absoluut verbindend dus die telefoons.

Marthe Harkema, Utrecht

Verschrikkelijk De smartphone is veel meer dan verstorend, hij is verwoestend. Hij verbindt op geen enkele manier en zorgt alleen maar voor afstand. Wat moeten opa en oma met foto's van hun kinderen en kleinkinderen? Ze willen uitgenodigd worden. Wat moet ik met berichtjes van mijn geliefde op zakenreis? Ik wil haar stem horen. Wat moeten mijn kinderen de hele dag met dat gebrabbel en geklets op WhatsApp en die stompzinnige foto's op Instagram? Ze willen uiteindelijk echt contact. Triest genoeg denken ze dat ze daar die verschrikkelijke telefoon voor nodig hebben. Daarom zeg ik: red onze kinderen. Weg met de smartphone. Terug naar echt contact. Een krakende telefoonstem. Een ansichtkaart. Een blik. Een strelende hand op mijn arm.

Richard Geudeke, Amsterdam

Facetime De smartphone verbindt als ik facetime met mijn broertje en zijn gezin in Washington DC. En ook als ik mijn moeder een filmpje stuur van mijn zoon die gitaar speelt op school. De smartphone verbindt als ik mijn 84-jarige schoonvader help bij het versturen van een foto op zijn nieuwe telefoon. De smartphone verstoot als ik in de trein zit en niemand lijkt op te kijken van zijn scherm. De smartphone verstoot me soms van mezelf. Maar de telefoons blijven 's nachts beneden. Tijdens het eten geen telefoons.

Per 1 januari 2019 laat ik op zondag mijn smartphone in de kast. Een dag per week zonder.

Carolina van Iperen, Amsterdam

Effecten herkennen Verbindt de smartphone of stoort die? Het is een van de achterliggende vragen waarom ik Grownhub, een app voor online opvoeding, heb opgericht. De smartphone zelf is niks. Het gaat om balans, net als zoveel andere leuke dingen. Alcohol bijvoorbeeld. Een smartphone kan (indirect) enorme kansen bieden en 'goed doen'. Het heeft echter ook levens verwoest of in gevaar gebracht. Ik geloof dat wanneer 'we' goed begrijpen hoe je kansen benut en nadelige effecten kunt herkennen, we hier echt beter van kunnen worden. Het vergt kaders, afspraken en begeleiding. Mits tijdig ingezet, kan de smartphone verbinden.

Thomas van der Knijff, Amsterdam