Sluit de grenzen tussen Afrika en Europa

Een kind onder de evenaar wordt later vaak een bedelaar. Elke Nederlander kent dit adagium. Ik ben onder de evenaar geboren. De Afrikaanse evenaar, in Congo, in de provincie Katanga, in de stad Lubumbashi.

Daar, in tegenstelling tot hier, leerden we als kinderen, dat we mangeurs de cuivre waren. Kopereters dus. Dat betekent dat mijn geboorteplaats rijk aan koper is. Ook aan andere strategische grondstoffen die voor de wereldtechnologie nodig zijn trouwens, zoals die in onze smartphones.

Nooit heb ik geleerd dat we daar onder de evenaar arm waren en dat we later bedelaars zouden worden. Soit!

Deze twee percepties, die van hier en die van daar, kenmerken de huidige discussie rondom vluchtelingen. Zelfs Jezus Christus, de bekendste asielzoeker in de mensengeschiedenis, zou ergens in Noord-Afrika of in Turkije asiel hebben moeten aanvragen. Niet in Nederland. Niet in Europa. De politiek kreeg van links- tot rechts-Nederland, inclusief christelijke partijen, hiervoor afgelopen maart bij de Kamerverkiezingen een sterk electoraal mandaat.

Geen wonder, de vrijlating van moordenaar Barabbas en de kruisiging van Jezus waren ook democratisch besloten. Het volk had gesproken. Pontius Pilatius moest slechts de wil van het volk volgen.

Landen zonder oorlog

Veel Nederlanders vrezen de massale komst van arme Afrikaanse bedelaars naar hun verzorgingsstaat. Een Nederlandse vriend vatte dit zo mooi samen in onze discussie op Facebook: "Afrika's problemen moeten ten diepste door Afrikanen worden opgelost. En masse emigreren is geen oplossing en haalt zelfs de druk van de ketel! Minimaal de helft van alle Afrikanen zou maar wat graag deel uitmaken van een Europese verzorgingsstaat en dit blijkt al uit de huidige migratiestromen, waarbij een groot deel afkomstig is uit landen zonder oorlog. Het is heel erg dat veel Afrikanen arm zijn maar decennia ontwikkelingssamenwerking hebben wel laten zien dat dit niet de fundamentele oplossing is. Afrikanen moeten in opstand komen tegen hun corrupte leiders." Aldus mijn vriend. Een volksretoriek gevoed door politici en intellectuelen. Soit!

Toch zijn Nederlanders niet uniek in hun verwijten aan anderen, die ze als boeven zien, dieven van hun rijkdom.

Afrikanen doen dat ook. Sterk heerst onder hen de gedachte dat Europeanen boeven zijn die hun rijkdommen stelen. Die halen immers gratis grondstoffen uit Afrika voor de ontwikkeling en het welzijn van Europa.

Een mooi voorbeeld komt van Dirk-Jan Koch. Als Nederlandse diplomaat in Kinshasa, Congo, gaf hij elke vrijdag het vak 'Ontwikkelingssamenwerking' op de universiteit. De studenten leerden hem het tegendeel: "Wat jullie Europeanen met Afrika doen is geen samenwerking maar tegenwerking." In zijn boek 'De Congo Codes' over de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking, verschenen in 2014, vertelt Koch daar uitvoerig over.