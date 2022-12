Slavernijverleden vergt een erkenning die royaal is

Het eerste wat Jozef Daniël Aboikoni, granman van de Saramaccaners, vroeg was: ‘Hoe gaat het met koningin Juliana?’ Pas na alle vragen over haar gezondheid en gezin wilde hij weten hoe de reis van de Nederlandse militairen naar zijn residentie in Asidonhopo, aan de bovenloop van de Surinamerivier, was verlopen.

Dat was in maart 1970, nu zeurt politiek Den Haag of koning Willem-Alexander wel de aangewezen figuur is om namens Nederland excuses te maken voor het slavernijverleden.

Aboikoni was een nazaat van de marrons, de slaafgemaakten die van de plantages aan de benedenloop van de rivieren wegvluchtten en in het oerwoud dorpen stichtten. Dat gebeurde al ver voor de afschaffing van de slavernij in 1863 – feitelijk pas in 1873, veertig jaar na de Britten, een kwarteeuw na de Fransen.

In zijn boek ‘Wij slaven van Suriname’ uit 1934 beschreef de Surinamer Anton de Kom de heldhaftige geschiedenis van de marrons en richtte hij figuurlijk standbeelden op voor hun leiders Bonni, Baron en Joli Coeur, die zware gevechten voerden met achtervolgende koloniale troepen of aanvallen uitvoerden op plantages om lotgenoten te bevrijden.

Op school leerde mijn generatie summier dat de bewoners van de Surinaamse jungle ‘bosnegers’ waren. Over hun achtergrond werd niets verteld. Voor ‘de West’ heeft in het ‘moederland’ door de eeuwen heen nauwelijks belangstelling bestaan; het oog was wat sterker gericht op ‘de Oost’.

Het boek van de vrijheidsstrijder De Kom doorbrak in de jaren dertig in het Nederland van Colijn deze paradijselijke onwetendheid niet, omdat het in zwaar gekuiste vorm werd uitgebracht. De gouverneur van Suriname had de ‘subversieve’ De Kom in 1932 laten oppakken en in de cel gezet om hem na vier maanden zonder proces te dwingen terug te keren naar Nederland, waar hij had gestudeerd.

In de oorspronkelijke versie beschreef De Kom helder, beheerst laverend tussen ironie en sarcasme, hoe ongekend wreed de Nederlanders de slaven behandelden. Soms was het zelfs de koloniale regering te bar en kocht zij slaven op die dreigden te worden gedood. Ze mochten dan levenslange dwangarbeid verrichten aan publieke werken.

De Kom schreef: ‘Gedachtig aan de spreuk ‘Mijn hand is hard, doch lieflijk mijn gemoed’, sneed men deze verdachten eerst de tong af om ze vervolgens te ontmannen en met het wapen van Holland te brandmerken op hun wangen. In deze toestand moesten ze dan de rest van hun leven aan de ketting werken’.

Anton de Kom (1898-1945), voor zijn volgelingen kortweg ‘Adek’, schreef zijn boek om de voosheid van de ‘Hollandse vrede’ ten tijde van de slavernij aan te tonen en ‘het zelfrespect van de Surinamers op te wekken’. ‘Pas wanneer de oude slavenmentaliteit uit onze harten verdwenen zal zijn, zal de Surinamer tot menselijke waardigheid komen’. De politieke vraag nu is wat en hoe Nederland daar aan kan bijdragen.

De regering is zo ver dat zij excuses aan Suriname en de Antillen wil maken voor het slavernijverleden. Maar zoals zo vaak in de verhouding tot ‘de West’ gebeurt dat weinig zorgvuldig en ineens op een holletje, alsof het kabinet snel van de kwestie af wil. Premier Rutte ziet geen rol weggelegd voor het staatshoofd, omdat er over de excuses verschillend wordt gedacht en hij koning Willem-Alexander niet in een politieke controverse wil betrekken.

De ontmoeting tussen granman Aboikoni en de patrouille, waarvan ik destijds deel uitmaakte, verliep plechtig, niet stijf formeel. De Saramaccaners staken in hun beste kleding en straalden een innerlijke beschaving uit. Zij konden een sterk zelfbewustzijn ontlenen aan hun geschiedenis. Met hun vlucht van de plantages namen zij immers hun lot in eigen hand en sloten zij als zelfstandige naties verdragen met de koloniale regering.

De Nederlandse gouverneurs schonden overigens als het uitkwam deze verdragen en probeerden steeds via een politiek van verdeel-en-heers de marrons, aangeduid als ‘het gespuis’, in hun greep te krijgen. In die tijd ontstond het Surinaamse spreekwoord: ‘De kakkerlak kan zijn rechten niet doen gelden in de bek van de vogel’. Het zou van een fijn gevoel getuigen als koning Willem-Alexander naar Suriname zou gaan om, in het spoor van zijn grootmoeder, aan de ‘eerste naties’ de verschuldigde eer te bewijzen en voor de creatie van de ‘slavenstaat’ Suriname excuses te maken. Dat zou ook geheel in lijn zijn met onze staatkundige historie. Volgens de grondwet van 1814 werd koning Willem I exclusief met ‘het opperbestuur van de koloniën’ belast.

De betekenis van excuses zou vooral moeten zijn dat zij voor de Nederlanders kennis en voor de Surinamers en Antillianen erkenning van de historische feiten opleveren en daarmee inzicht in de heersende sentimenten. Dat alleen al zou eens tijd worden.