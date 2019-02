Slang, stofje, satan, celibaat

Met Satan bij de hand als boosdoener lijkt het er toch telkens op dat je je hand niet helemáál in eigen boezem hoeft te steken.

Lees verder na de advertentie

Ik moest denken aan W.F. Hermans’ roman ‘De tranen der acacia’s’ waarin Arthur Muttah zijn lispelende grootmoeder met een gloeiende pook achternazit en zij roept ‘Satan!’ en ‘bescherm mij voor den Boosje’. Ja, altijd had den Boosje het gedaan.

Hier, Hansie Cronjé, Zuid-Afrikaans cricketvoorman en volksheld van wie in 2000 bekend werd dat hij al die jaren de zaak bedrogen en opgelicht had: ‘The devil made me do it’. De duivel jazeker, en tegen zo’n listige tegenstander valt natuurlijk niet op te boksen, hoe goed je ook in cricket bent.

Kwelling Misschien valt het de paus ook niet al te zeer aan te rekenen dat hij Satan erbij haalde, kwestie van oude en vertrouwde vijanden immers, al vanuit de tijd van het paradijs toen hij zich in een slang wist te vermommen om de mensheid ten val te brengen. Nee, dan oud-wethouder en ex-Tweede Kamerlid Rob Oudkerk, de ervaringsdeskundige die wist wie de ware duivel was die overspannen politici naar de hoeren dreef: een stofje in zijn hoofd. Van Satan tot chemisch stofje: het is niet helemaal mijn eigen schuld! Van Satan tot chemisch stofje, het lijkt een hele stap, maar de uitslag blijft ongeveer gelijk: het is niet helemaal mijn eigen schuld! Het zou wat geweest zijn als de paus de schuld niet bij Satan maar bij het celibaat had gelegd, die zelfopgelegde kwelling der onthouding waar menig bisschop of priester zich in de loop der eeuwen op stukgebeten heeft, maar ja, het celibaat is een menselijke uitvinding, of vergissing zo men wil en dat in de hoek te zetten zou een soort zelfbeschuldiging zijn: we hebben ons totaal vergist.